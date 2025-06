Abschied und Neuanfang beim FC Red Star II

Obwohl der Verbleib in der Liga theoretisch bereits mit dem 2:1-Sieg über Oerlikon/Polizei am vorletzten Spieltag feststand, bestand noch eine geringe administrative Möglichkeit des Abstiegs.

Mit dem Erreichen des Klassenerhalts in dieser Saison tritt auch das Trainerduo Fabio/Gargiulo beim FC Red Star ZH II ab. Das Trainergespann war in den letzten zwei Spielzeiten für die Mannschaft verantwortlich.

Der Heimsieg gegen SV Höngg (1:0) und die gleichzeitige Niederlage von YF Juventus II gegen den FC Adliswil (1:4) beseitigten jedoch auch diese letzte Unsicherheit. Somit ist der FC Red Star ZH II seit 2011 die am längsten in der 2. Liga spielende zweite Mannschaft im Kanton.

Nach dem Rücktritt von Steven Stutz am Ende der vergangenen Saison wird nun ein weiteres Urgestein von Red Star seine aktive Karriere beenden: Marco "Dimsch" Schmid. Nach neun Saisons in der zweiten Mannschaft, in denen er 216 Spiele bestritt und 66 Tore erzielte, hat sich der 35-Jährige entschieden, in der kommenden Saison zu den Senioren 30+ zu wechseln. "Geniesst jede Minute auf und neben dem Platz, denn die Zeit vergeht wirklich schnell...", sagte "Dimsch" in seiner Abschiedsrede an die jungen Spieler des Teams. Auch Marcel Meierhofer (35), seit drei Saisons bei RSII, wird zu den Senioren wechseln.

Der neue Trainer der Mannschaft wird Laszlo Szijjarto, der derzeit die YL-A-Mannschaft trainiert. Nachdem er das Team noch am letzten Weekend zur Schweizer Meisterschaft hat führen können, wird er die zweite Mannschaft in der neuen Saison betreuen und an der Seitenlinie stehen.

Amir Alukic, der vom FC Horgen kommt, wird ihm assistieren. Alukic bringt Erfahrung aus der 2. Liga mit (er war zuvor Teammanager der ersten Mannschaft in Horgen) und wird sowohl dem neuen Trainer als auch der Mannschaft sein Wissen zur Verfügung stellen. Mit diesen neuen Gesichtern soll die Erfolgsgeschichte des FC Red Star ZH II fortgesetzt werden.

