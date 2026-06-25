Abschied und Jubiläum beim SV Esterwegen

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Bereits vor dem Anpfiff der Partie gegen SG Stavern standen beim SV Esterwegen nicht die 90 Minuten auf dem Platz im Mittelpunkt, sondern zwei Spieler, die in den vergangenen Jahren viel für unsere 1. Herren geleistet haben.

Mit Joel Schütte wurde ein langjähriger Leistungsträger offiziell verabschiedet. In mehr als 150 Pflichtspielen für die 1. Herren hat er das Trikot des SV Esterwegen getragen und dabei stets vollen Einsatz für die Mannschaft und den Verein gezeigt. Über viele Jahre hinweg war er ein wichtiger Bestandteil des Teams, auf den sowohl sportlich als auch menschlich immer Verlass war. Mit seiner Einstellung, seinem Engagement und seiner Vereinstreue hat er die Mannschaft geprägt und zahlreiche gemeinsame Erfolge und Erinnerungen mitgestaltet. Der gesamte Verein bedankt sich herzlich für seinen Einsatz und die vielen Jahre im Trikot des SV Esterwegen und wünscht ihm für seinen weiteren Weg alles Gute.

Gleichzeitig durfte ein weiterer besonderer Meilenstein gefeiert werden: Jelte absolvierte im Spiel gegen Flechum sein 100. Pflichtspiel für unsere Farben. Diese Marke zu erreichen, ist alles andere als selbstverständlich und steht für Kontinuität, Verlässlichkeit und großen Einsatz über einen langen Zeitraum hinweg. Mit seinem Jubiläum reiht er sich in den Kreis der Spieler ein, die über viele Jahre Verantwortung für die Mannschaft übernommen haben und das Gesicht des Vereins mitprägen.