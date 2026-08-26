Abschied steht fest: Marvin Pieringer wechselt zum SC Paderborn

– Foto: 1. FC Heidenheim

Der 1. FC Heidenheim 1846 entspricht dem Wechselwunsch von Marvin Pieringer: Der 26-jährige Stürmer verlässt den Verein mit sofortiger Wirkung und schließt sich dem Bundesliga-Aufsteiger SC Paderborn 07 an. Sein Vertrag beim FCH war ursprünglich noch bis zum 30. Juni 2027 datiert. Über die Ablösemodalitäten vereinbarten beide Vereine Stillschweigen.

Marvin Pieringer war im Sommer 2023 vom FC Schalke 04 auf den Schlossberg gewechselt. Von Schalke war er in der Saison 2022/23 zuvor an den SC Paderborn ausgeliehen gewesen. Seit seinem Wechsel nach Heidenheim absolvierte er 104 Pflichtspiele für den FCH, in denen ihm 18 Tore und elf Vorlagen gelangen. In der Saison 2024/25 avancierte der Angreifer mit sieben Treffern in 31 Partien zum besten Bundesliga-Torschützen des FCH. Neben den Einsätzen im Fußball-Oberhaus stand er für den FCH auch im DFB-Pokal sowie auf internationaler Bühne in der UEFA Conference League auf dem Platz.

FCH Vorstandsvorsitzender Holger Sanwald erklärt: „‚Piere‘ hat in den vergangenen drei Jahren bei uns seinen Anteil daran gehabt, dass wir zweimal gemeinsam den Klassenerhalt geschafft haben. Wir hätten ihn deshalb natürlich in der 2. Liga sehr gerne als Leistungsträger behalten. Der Wechsel nach Paderborn bietet für ihn persönlich aber die Möglichkeit, künftig weiterhin Bundesliga zu spielen. Für uns wiederum ergeben sich dadurch, bei nur noch einem Jahr Vertrags-Restlaufzeit, erhebliche Transfereinnahmen. Nur deshalb konnten wir seinem Wunsch zustimmen. Wir bedanken uns bei ‚Piere‘ für die gemeinsame Zeit und wünschen ihm alles Gute und viel Erfolg in Paderborn!“