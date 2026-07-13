Abschied schon beschlossen: Kehrtwende bei Vorwärts Nordhorn Pedro Henrique bleibt dem Oberliga-Aufsteiger erhalten von red · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

Der SV Vorwärts Nordhorn kann sich über eine unerwartete Personalentscheidung freuen. Pedro Henrique wird auch in der kommenden Saison das Trikot des Oberliga-Aufsteigers tragen. Nachdem der Verein den Defensivspieler bereits im Juni verabschiedet hatte, ermöglicht eine veränderte berufliche Situation nun seinen Verbleib.

Noch vor wenigen Wochen schien der Abschied von Pedro Henrique besiegelt. Ein Jobwechsel hat jedoch die Voraussetzungen verändert, sodass der Verteidiger seine sportliche Laufbahn beim SV Vorwärts Nordhorn fortsetzen kann. Für den Verein bedeutet die Entscheidung einen wichtigen Gewinn, schließlich gehörte Henrique in der Rückrunde zu den Leistungsträgern der Mannschaft.

Rückkehr nach langer Verletzungspause Der 3. Mai markierte einen bitteren Einschnitt für den Defensivspieler. Mit einem Mittelfußbruch fiel Henrique über Wochen aus und konnte den Saisonendspurt nicht mehr aktiv mitgestalten. Nun ist der Spieler zurück auf dem Trainingsplatz. Seit Freitag trainiert er wieder mit der Mannschaft und absolvierte bereits das Trainingslager in Sögel gemeinsam mit seinen Teamkollegen. Damit nimmt der Verteidiger auch die Vorbereitung auf die erste Oberliga-Saison des Vereins auf.