Abschied nach zwei Jahrzehnten: SG verabschiedet langjährigen Spieler

ie SG Ostercappeln hat am Samstag eine ihrer prägendsten Persönlichkeiten verabschiedet. Mit seinem letzten offiziellen Einsatz in den Farben der Spielgemeinschaft endete die fast 20-jährige Vereinslaufbahn von „Wiho“Heimbach, der sowohl als Spieler als auch als Trainer zahlreiche Jahre für die Mannschaft und Verein aktiv war.

Über nahezu zwei Jahrzehnte hinweg gehörte er zu den festen Größen der SG und prägte das Vereinsleben auf und neben dem Platz. Dabei stand weniger der sportliche Erfolg im Vordergrund als vielmehr seine außergewöhnliche Leidenschaft für den Amateurfußball sowie sein großes Engagement für die Mannschaft und den Verein.

Als Spieler und Trainer hinterließ er bleibende Spuren. Seine Vereinstreue, seine Einsatzbereitschaft und seine Identifikation mit der SG machten ihn über viele Jahre zu einer wichtigen Bezugsperson innerhalb der Spielgemeinschaft.