Abschied nach zwei Jahrzehnten

– Foto: SV Bruchhausen-Vilsen

Beim SV Bruchhausen-Vilsen aus der Landesliga Hannover endet im Sommer eine außergewöhnlich lange Verbindung: Gerrit Jüttner wird die zweite Herren nach Saisonende verlassen und sich der SG Hoya anschließen. Damit verabschiedet sich ein Spieler, der über zwei Jahrzehnte hinweg eng mit dem Verein verbunden war.

Jüttner durchlief sämtliche Jugendmannschaften des SVBV und gehörte anschließend über viele Jahre hinweg sowohl zum Kader der ersten als auch der zweiten Herren. Seit Beginn der vereinsinternen Datenerfassung im Jahr 2020 kommt der Offensivspieler auf 83 Pflichtspieleinsätze für beide Teams, in denen ihm neun Tore und neun Vorlagen gelangen.

Untrennbar mit seinem Namen verbunden bleibt ein besonderer Moment aus dem Jahr 2023: Im sogenannten Brokser Marktspiel erzielte Jüttner kurz vor Schluss den entscheidenden Treffer zum 3:2-Erfolg gegen den TSV Mühlenfeld – ein Tor, das sich nachhaltig ins Gedächtnis der Anhängerschaft eingebrannt hat.