Abschied nach zwei Jahren

Vaclav Cerny und der VfL Wolfsburg gehen künftig getrennte Wege. Der 27-jährige Flügelspieler wechselt fest zum türkischen Erstligisten Besiktas Istanbul. Über die Ablösemodalitäten machten beide Vereine keine Angaben.

Cerny war im Sommer 2023 vom niederländischen Erstligisten Twente Enschede nach Wolfsburg gewechselt. Für die Grün-Weißen absolvierte der Offensivspieler insgesamt 28 Pflichtspieleinsätze und war dabei an sieben Treffern direkt beteiligt. Die vergangene Saison verbrachte der tschechische Nationalspieler auf Leihbasis bei den Glasgow Rangers in der schottischen Premiership.

Der VfL Wolfsburg bedankt sich bei Vaclav Cerny für seinen Einsatz und wünscht ihm für die sportliche wie persönliche Zukunft in Istanbul alles Gute.