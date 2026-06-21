Abschied nach vier Jahren: Innenverteidiger verlässt den VfB Krieschow

– Foto: Alexander Grimm

Beim VfB 1921 Krieschow steht vor der neuen Spielzeit eine einschneidende personelle Veränderung an. Nach vier gemeinsamen Jahren wird Luca Grimm den Verein verlassen, um sich einer neuen Herausforderung zu widmen. Der Innenverteidiger entwickelte sich beim VfB vom Nachwuchstalent zu einer tragenden, konstant verlässlichen Säule der Oberliga-Mannschaft.

Nach vier intensiven und erfolgreichen Jahren heißt es für den VfB 1921 Krieschow und Luca Grimm Abschied nehmen. Der Defensivakteur wird den Verein verlassen und sich einer neuen sportlichen Aufgabe zuwenden. Für den Klub endet damit eine Phase der Kontinuität, in der ein junger Spieler den oft schwierigen Weg in den Männerfußball mit Bravour gemeistert hat.

Der anspruchsvolle Schritt in den Männerbereich

Die gemeinsame Erfolgsgeschichte begann im Sommer 2022, als Grimm als gerade einmal 17-Jähriger aus dem Nachwuchsleistungszentrum des FC Energie Cottbus nach Krieschow wechselte. Der direkte Übergang aus dem Juniorenbereich in den Männerfußball stellt für viele junge Akteure eine enorme Herausforderung dar. Grimm jedoch bewältigte diesen Weg von Beginn an mit viel persönlichem Ehrgeiz, großem Fleiß und der nötigen Geduld.

Vom Nachwuchsspieler zum unumstrittenen Stammspieler

Was folgte, war eine durchweg beeindruckende sportliche Entwicklung im Trikot des VfB. Aus dem jungen Nachwuchsspieler reifte rasch eine feste Größe für die Oberliga-Mannschaft heran. Bereits in seiner ersten Saison im Verein sammelte er wichtige Einsatzminuten im Männerbereich, ehe er sich in den darauffolgenden Jahren als fester Stammspieler in der Innenverteidigung etablierte.

Konstanz und ein beispielhafter sportlicher Werdegang

Seit seinem Wechsel absolvierte Grimm mehr als 120 Pflichtspiele für den VfB Krieschow und gehörte trotz seines noch jungen Alters zu den konstantesten Akteuren des gesamten Teams. Mit seiner Zweikampfstärke, seinem hohen Einsatzwillen und seiner positiven Entwicklung verkörpert der Abwehrspieler den Weg, den junge Spieler in Krieschow gehen können.