Abschied nach über 20 Jahren: Kai Szafranski verlässt den PSV Wesel

Zum Abschluss der Hinrunde belegte der PSV Wesel II mit Co-Trainer Kai Szafranski einen Abstiegsplatz in der Kreisliga A. Ein versöhnliches wie positives Ende ist für den 48-Jährigen von besonderer Bedeutung: Nach über 20 Jahren im Verein heißt es im Sommer Abschied nehmen, wobei aber auch für ihn klar ist: "Niemals geht man so ganz."

Szafranski: Uns war klar, dass es nicht einfach wird, aber das wir auf den ersten Sieg so lange warten mussten war schon hart. Die Breite im Kader hat einfach gefehlt und wir mussten viel improvisieren. Die letzten Resultate stimmen uns aber positiv und im Schneckenrennen im Tabellenkeller haben wir ordentlich Boden gutgemacht! Eigentlich haben wir wieder alles selbst in der Hand, doch Fußball spielt man nicht im Konjunktiv.

Szafranski: Gespräche werden aktuell geführt und wir basteln weiter am Kader. Gerne möchten wir von dem Status weg, dass sich mangels Masse die Mannschaft von selbst aufstellt. Ginge es nach dem Lob der Gegner, so hätten wir deutlich mehr Punkte auf dem Konto, aber dafür gibt es leider nichts zählbares, denn nur Tore und Punkte zählen!

Gibt es bereits konkrete Ziele für die Rückrunde?



Szafranski: Punkte holen und endlich raus aus dem Tabellenkeller. Da man ja, wie jedes Jahr nicht weiß, wie viele Absteiger es geben wird, sollten wir mindestens 13. werden.



An welcher Baustelle müsst oder wollt ihr unbedingt arbeiten?



Szafranski: Wir wollen taktisch variabel sein und uns weiterentwickeln. Die Truppe ist jung und das Potenzial zweifelsohne da. Eine gewisse 'Torgeilheit' muss dazukommen und wir wollen viel mehr Gefahr ausstrahlen, denn das Schönste am Spiel ist doch, wenn der Ball im Netz des Gegners zappelt! Wie gut das tut, hat die Kabinenparty nach dem Derbysieg in Bislich gezeigt.

Welche Spieler sollte man kommende Saison besonders im Blick behalten – und warum?

Szafranski: Alle! Jede andere Antwort wäre unfair und die Geier kreisen ohnehin jedes Jahr über Lackhausen, da muss man sie dann auch nicht mit Tipps versorgen. Die Karten werden neu gemischt und jeder bekommt viel Spielzeit. Trotzdem fordern wir natürlich Leistung ein und wollen eine gute Mannschaft finden.

Wie bereitet ihr euch auf die Rückrunde vor?



Szafranski: Die Meisterschaft startet bereits im Februar, so dass seit dem 5. Januar die Vorbereitung läuft. drei Mal die Woche wird trainiert und dazukommen einige Spiele. Ob und wie wir das Umsetzen wird oftmals das Wetter entscheiden. Es wird so oder so intensiv, denn es gibt einiges aufzuarbeiten, um besser abzuschneiden.

Was gibt es noch zu sagen?



Szafranski: Als Trainer habe ich mich gerne als eine gelungene Mischung aus Jupp Heynckes und Markus Krebs beschrieben. Ehrgeizig, detailverliebt und immer einen lockeren Spruch auf den Lippen. Von den großen Versprechern berüchtigter Kicker bis hin zu Filmzitaten war immer für jeden was dabei. Doch seit fast zwei Jahren wird diese Mischung durch eine große Prise Michael J. Fox ergänzt und was wir beide gemeinsam haben, ist echt nicht witzig. Natürlich geht es immer weiter, doch nach dieser Saison werde ich mein Trainersein beenden und die gewonnene Zeit aktiv für meine Gesundheit nutzen. Aber bis dahin sind noch 17 Spiele und die wollen wir erfolgreich gestalten um einen großartigen, gemeinsamen Abschluss zu finden unter der Sonne von Cala Ratjada.

Was wirst du besonders vermissen?

Szafranski: Das Geräusch von Flaschenverschlüssen in der Waschmaschine. Aber mal in Ernst, man ist ja nicht aus der Welt, ich stehe dann nur nicht mehr so nah an der Seitenlinie und niemals geht man so ganz.



Welche Sätze/Zitate sind bei Dir am häufigsten gefallen?



Szafranski: Einstellung ist wichtiger als Aufstellung! Schaltet euer Playstationdenken ab und ich bin noch nie Sonntagsmorgens aufgestanden, um ein Fußballspiel zu verlieren.



Welche Überschrift möchtest Du nach dem letzten Spieltag lesen?



Szafranski: Genügend Punkte und Kaltgetränke zum Abschied. Danke, Kaiser.

