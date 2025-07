Abschied nach sechs Jahren: Lasse Patelt verlässt den Heidmühler FC

Mit seinem neuen Klub wird der Angreifer in der Kreisliga auflaufen. Der FSV Jever blickt auf eine solide Saison 2024/25 zurück, in der die Mannschaft am Ende den sechsten Tabellenplatz belegte – nun soll Patelt mit seiner Erfahrung und seinem Einsatzwillen frischen Wind in das Team bringen und weitere Impulse setzen.

„Jörg“, wie er im Team liebevoll genannt wird, war in Heidmühle mehr als nur ein Spieler: Mit unzähligen Einsätzen, Toren und seinem unermüdlichen Engagement prägte er das Gesicht des HFC maßgeblich mit. Auch außerhalb des Platzes war er eine feste Größe – als Teamspieler, Motivator und freundschaftlicher Anker im Vereinsleben.