Abschied nach nur einer Saison: Maik Fischer verlässt die Sportfreunde

Nach nur einem Jahr ist das Kapitel Maik Fischer bei den Sportfreunden Schwefingen bereits wieder beendet. Der 26-Jährige kehrt zur kommenden Saison zurück zum TuS Haren in die Kreisliga – und damit auch näher an die eigene Haustür. Für Fischer, der in Haren wohnt, bedeutet der Wechsel nicht nur einen sportlichen Neuanfang, sondern auch wieder: mit dem Fahrrad zum Training.