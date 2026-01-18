Abschied nach nur einer Saison

Der SV Holthausen Biene muss im Sommer einen frühen Abgang verkraften: Stürmer Bennet Thelen beendet nach nur einer Spielzeit sein Engagement beim Oberligisten. Berufliche Gründe gaben den Ausschlag.

Nach einer Saison trennen sich im Sommer die Wege von Bennet Thelen und dem SV Holthausen Biene. Der 21-jährige Stürmer kam im vergangenen Sommer von der SG Freren nach Biene, für die er zuvor mit 41 Treffern in der Bezirksliga Weser-Ems auf sich aufmerksam gemacht hatte. Ausschlaggebend für seinen Entschluss war der hohe zeitliche Aufwand, der sich für Thelen nicht dauerhaft mit beruflichen Verpflichtungen vereinbaren lässt.

Der Abschied fällt dem Offensivspieler nicht leicht. Er betonte, dass er lange über die Entscheidung nachgedacht habe und gerne weitergemacht hätte. In der Rückrunde wolle er jedoch noch einmal „viel investieren und für eine Überraschung sorgen“, um dem Verein etwas zurückzugeben.

Sportlich hatte sich Thelen schnell beim Oberligisten etabliert. In 14 von 15 Oberligaspielen kam er bislang zum Einsatz, lediglich eine Gelbsperre verhinderte einen weiteren Auftritt. Mit vier Saisontoren konnte er sich bereits belohnen, weitere sollen in der verbleibenden Spielzeit folgen.

Auch die Verantwortlichen des SV Holthausen Biene hätten die Zusammenarbeit gerne fortgesetzt, zeigten jedoch Verständnis für die Entscheidung des Spielers. Der Verein bedankt sich bereits jetzt für Thelens Einsatz und wünscht ihm für seinen weiteren Weg alles Gute – verbunden mit der Einladung, jederzeit als Gast an den Biener Busch zurückzukehren.