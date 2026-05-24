Abschied nach geglückter Mission

– Foto: Jan Siebo

Der SV Nordshausen und Serkan Kocer gehen nach einem Jahr getrennte Wege. Wie der Verein in seinen sozialen Medien mitteilte, verlässt Kocer den Klub nach seiner Tätigkeit als Trainer der zweiten Mannschaft.

Kocer hatte die Reserve des SV Nordshausen in einer schwierigen Phase übernommen. Am Ende steht für ihn ein sportlich erfolgreicher Abschluss: Durch den 2:0-Sieg gegen den SV Kaufungen II sicherte sich Nordshausens zweite Mannschaft den Klassenerhalt in der Kreisliga B Gruppe 1.

Der Verein würdigte Kocers Arbeit mit deutlichen Worten und bedankte sich öffentlich bei seinem scheidenden Trainer. „Wir wünschen dir alles Gute Serkan“, hieß es in der Mitteilung des SV Nordshausen. Damit endet Kocers Engagement nach einer Saison — mit dem erreichten Klassenverbleib als wichtigstem sportlichen Ergebnis.