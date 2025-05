Abschied nach fast 30 (!) Jahren: TSV Rain wieder Sechstligist

Der TSV Rain hat selbst gemerkt, dass er zuletzt auf dem Holzweg war. Die spärlich besetzte Zuschauertribüne im Georg-Weber-Stadion ist ein unmissverständliches Zeichen dafür. – Foto: Gerd Jung

Überraschend kam es wahrlich nicht: Seit der 0:3-Heimniederlage vergangene Woche gegen den TSV Grünwald steht der TSV Rain am Lech als Absteiger der Bayernliga Süd endgültig fest. Damit endet auch eine jahrzehntelange Ära. Die Schwaben aus dem Landkreis Donau-Ries agierten in den vergangenen fast 30 Jahren permanent auf höchstem Amateurniveau und gehörten der vierten oder fünften Ligaebene an. Damit ist nun - zumindest für eine Spielzeit - Schluss.

Die Rainer gehen in der kommenden Spielzeit in der Landesliga an den Start, wo sie zuletzt in der Saison 2007/08 zu finden waren. Damals war die Landesliga Süd aber noch fünftklassig. Die Enttäuschung hielt sich in Grenzen. Zu lange hatte sich bereits angedeutet, was am vergangenen Dienstag dann Realität wurde. "Seit Winter haben wir zweigleisig geplant", erklärt der neue Sportliche Leiter Bernd Taglieber. Der 48-Jährige, der als Aktiver viele Jahre für den TSV gespielt hat, steht selbst beispielhaft für den neuen Weg, den die Blumenstädter künftig einschlagen wollen. "Wir wollen wieder lokaler bzw. regionaler werden. Das ist unser großes Ziel. Derzeit haben wir viele Spieler aus dem Münchner Raum bei uns im Kader. Das ist nicht gut für die Spieler, und auch nicht gut für uns als Verein, was man nicht zuletzt an den schlechten Zuschauerzahlen ablesen kann", lässt Taglieber wissen. Neuaufbau in der Landesliga mit einer regionalen Truppe.