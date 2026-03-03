Abschied nach drei Jahren: Trainer verlässt den SC Oberweikertshofen II

Daniel Stapfer (r.). – Foto: Dieter Metzler

Daniel Stapfer verlässt im Sommer den SC Oberweikertshofen II, um sich dem SV Günding anzuschließen – eine Entscheidung, die ihm nicht leicht fiel.

Daniel Stapfer wird den SC Oberweikertshofen zum Saisonende verlassen und künftig den SV Günding übernehmen. Der 49-Jährige trainiert derzeit die Kreisliga-Mannschaft des SCO. „Ich bin dem SCO sehr dankbar. Und die Entscheidung ist mir auch nicht leicht gefallen, denn ich habe mich in Weikertshofen wohlgefühlt. Aber nach drei Jahren möchte ich einfach eine neue Herausforderung annehmen“, sagte Stapfer. Im Vordergrund stehe für ihn, wieder eine erste Mannschaft zu trainieren.

Stapfer, der in Erdweg (Landkreis Dachau) lebt und verheirateter Vater zweier Kinder ist, informierte den Verein frühzeitig über seinen Wechsel. In Günding wartet eine sportlich reizvolle Aufgabe: Der SV hat Aufstiegsambitionen, liegt aktuell in der Kreisklasse einen Punkt hinter Indersdorf auf Rang zwei.

In Oberweikertshofen will Stapfer bis zum letzten Spieltag voll liefern. „Ich werde bis zum Saisonende alles geben, dass wir gemeinsam in Weikertshofen die Kreisliga halten“, betonte er. Die SCO-Reserve steht derzeit auf einem der beiden Relegationsplätze und hat fünf Punkte Rückstand auf den direkten Klassenerhalt. „Wir gehen am Ende der Saison so auseinander, dass ein Weg zurück immer möglich ist“, sagte Stapfer, der den B-Trainerschein besitzt.

Naheliegend ist, dass Stapfer sich nach einer neuen Aufgabe umgesehen hat, nachdem der SCO für die erste Mannschaft einen anderen Weg einschlug. Nach dem Abgang von Simon Schröttle war Stapfer zwar als Übergangslösung bis zur Winterpause eingeplant – gemeinsam mit Maximilian Schuch. Dazu kam es jedoch kaum, weil die angesetzten Partien gegen Niedersonthofen, Hollenbach und Jetzendorf abgesagt wurden. Als der Verein anschließend Paolo Maiolo als neuen Trainer präsentierte, orientierte sich Stapfer neu.

Beim SCO bedauert man den Abgang. „Wir waren mit der Arbeit von Stapfer hochzufrieden“, sagte Fußballvorstand Martin Steininger. „Daniel war in den drei Jahren sehr engagiert, hat sehr akribisch gearbeitet und passte auch menschlich sehr gut.“ Er habe nicht nur als Trainer überzeugt, sondern auch neben dem Platz angepackt und sei für Verein und Mannschaft stets präsent gewesen. Stapfer bringt zudem höherklassige Erfahrung mit: Er war vor einigen Jahren beim Bayernligisten FC Pipinsried als Co-Trainer tätig. (Dieter Metzler)