Abschied nach drei Jahren: Profi verlässt den VfL Richtung Athen

Nach Angaben des Vereins hatte Majer den Wunsch geäußert, sich sportlich neu zu orientieren. Für Sportdirektor Pirmin Schwegler stellte der Wechsel deshalb eine passende Lösung dar. „Lovro hat uns gegenüber klar den Wunsch geäußert, sich sportlich zu verändern. Mit AEK hat sich nun eine Option ergeben, die für beide Seiten sinnvoll ist. Wir danken Lovro für seinen Einsatz im VfL-Trikot und wünschen ihm für seinen weiteren Weg alles Gute“, erklärte Schwegler auf der Homepage des Vereins.

75 Pflichtspiele im Wolfsburger Trikot Majer war im Sommer 2023 vom französischen Erstligisten Stade Rennes nach Wolfsburg gewechselt. In drei Spielzeiten absolvierte der offensive Mittelfeldspieler 75 Pflichtspiele für den VfL. Dabei gelangen ihm zehn Tore und elf Vorlagen. Mit dem Wechsel nach Griechenland bietet sich dem 28-Jährigen nun die Möglichkeit, mit AEK Athen um die Qualifikation für die UEFA Champions League zu kämpfen.