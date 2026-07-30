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Abschied nach drei Jahren: Profi verlässt den VfL Richtung Athen
Der personelle Umbruch beim VfL Wolfsburg geht weiter: Majer wechselt
Offensivspieler Lovro Majer verlässt die Niedersachsen mit sofortiger Wirkung und wechselt zum griechischen Meister AEK FC. Damit endet die dreijährige Zusammenarbeit zwischen dem kroatischen Nationalspieler und den Grün-Weißen.
Nach Angaben des Vereins hatte Majer den Wunsch geäußert, sich sportlich neu zu orientieren. Für Sportdirektor Pirmin Schwegler stellte der Wechsel deshalb eine passende Lösung dar.
„Lovro hat uns gegenüber klar den Wunsch geäußert, sich sportlich zu verändern. Mit AEK hat sich nun eine Option ergeben, die für beide Seiten sinnvoll ist. Wir danken Lovro für seinen Einsatz im VfL-Trikot und wünschen ihm für seinen weiteren Weg alles Gute“, erklärte Schwegler auf der Homepage des Vereins.
75 Pflichtspiele im Wolfsburger Trikot
Majer war im Sommer 2023 vom französischen Erstligisten Stade Rennes nach Wolfsburg gewechselt. In drei Spielzeiten absolvierte der offensive Mittelfeldspieler 75 Pflichtspiele für den VfL. Dabei gelangen ihm zehn Tore und elf Vorlagen.
Mit dem Wechsel nach Griechenland bietet sich dem 28-Jährigen nun die Möglichkeit, mit AEK Athen um die Qualifikation für die UEFA Champions League zu kämpfen.
Auch Majer verabschiedete sich mit persönlichen Worten von Verein und Anhängern.
„Nach drei Jahren ist für mich der Zeitpunkt gekommen, eine neue sportliche Herausforderung anzunehmen. Mit AEK habe ich die Chance, um den Einzug in die Champions League zu spielen. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um mich bei den Fans, meinen Mitspielern und allen im Verein zu bedanken. Ich habe mich beim VfL und in Wolfsburg immer sehr wohlgefühlt und wünsche dem Verein für die Zukunft nur das Beste“, sagte der kroatische Nationalspieler.