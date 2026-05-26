Abschied nach drei Jahren: Jean-Paul Bamezon verlässt den TuS Pewsum 22-jähriger Außenbahnspieler geht zum Saisonende von p.s. · Heute, 14:36 Uhr · 0 Leser

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Beim TuS Pewsum endet nach der laufenden Saison eine gemeinsame Zeit, die über mehrere Jahre von Tempo, Einsatz und großer Wertschätzung geprägt war. Jean-Paul Bamezon wird den Verein im Sommer verlassen und sich einer neuen sportlichen Herausforderung stellen.

Der Offensivspieler war im Sommer 2023 vom SV Ostfrisia Moordorf nach Pewsum gewechselt und entwickelte sich in den vergangenen Jahren zu einem festen Bestandteil der Mannschaft. Vor allem über die Außenbahnen brachte Bamezon regelmäßig seine Schnelligkeit und Dynamik ein und verlieh dem Spiel des Tabellenführers wichtige Impulse. Neben seinen sportlichen Qualitäten hebt der Verein insbesondere auch die menschliche Seite des Spielers hervor. „Mit seiner liebevollen und höflichen Art war Paul jederzeit ein gern gesehener Mensch in Pewsum, auf und neben dem Platz“, erklärte der Verein in seiner Mitteilung zum bevorstehenden Abschied.

Auch sportlich hinterlässt der Offensivspieler Spuren. „Paul kam im Sommer 2023 vom SV Ostfrisia Moordorf zu uns und beackerte seitdem mit seinem enormen Tempo unsere Außenbahnen. Mit seiner Art war er über die Jahre ein wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft“, heißt es weiter. Der Verein bedankte sich ausdrücklich für die gemeinsame Zeit und die Leistungen des Spielers: „Wir möchten uns ganz herzlich bei Jean-Paul für seinen Einsatz, seine Leidenschaft und seinen Charakter bedanken.“