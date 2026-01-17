Abschied nach anderthalb Jahren

Die SG Altmorschen/Binsförth und Trainer Markus Warmbier gehen künftig getrennte Wege. Das teilte der Verein im eigenen WhatsApp-Kanal mit und bedankte sich bei Warmbier für die Zusammenarbeit der vergangenen eineinhalb Jahre.

In der Mitteilung hebt die Mannschaft vor allem Warmbiers Anteil an der Teamentwicklung hervor. Er habe neue Spieler motiviert und dazu beigetragen, die Mannschaft als Einheit zu formen.

Zugleich verweist das Team auf Engagement und Umgang in unterschiedlichen Phasen der gemeinsamen Zeit. Abschließend wünscht die SG Warmbier alles Gute für die Zukunft.