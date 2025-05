Abschied nach acht Jahren – Schäfer übernimmt beim KBC

Nach acht Jahren an der Seitenlinie übergibt Andreas Puzicha beim Kohlscheider BC an Jonas Schäfer zur neuen Saison 2025/2026.

Sportlich blickt Puzicha mit Stolz auf die aktuelle Spielzeit zurück: „Nach dem Abstieg und dem Neuaufbau spielen wir eine sehr gute Saison! Damit hätte so keiner gerechnet.“ 51 Punkte aus 25 Spielen und der zweite Tabellenplatz in der Bezirksliga Staffel 4 sprechen für sich. Die Rückrunde allerdings verlief aus seiner Sicht durchwachsen: „Nach der Hinrunde hatten wir einen anderen Anspruch. Der Mannschaft jetzt einen Vorwurf zu machen, wäre aber falsch. Wir haben viele Spieler aus unterklassigen Ligen im Sommer verpflichtet, da ist es normal, dass Schwankungen entstehen. Die Erfahrungen müssen gesammelt werden, nur so kann man sich weiterentwickeln.“

Für die Zukunft sieht er den KBC gut gerüstet: „Wir haben diese Saison ein gutes Fundament gelegt. Darauf lässt sich weiter aufbauen. In der Mannschaft steckt noch viel Potenzial.“ Besonders dankbar zeigt er sich dem Verein gegenüber: „Ich bin dem Verein sehr dankbar, dass sie mir damals, in jungen Jahren, die Chance gegeben haben, eine Landesligamannschaft übernehmen zu können. In den ersten Jahren habe ich viel Lehrgeld gezahlt. Trotzdem hat der Verein mich immer unterstützt und an mir festgehalten. Das ist nicht selbstverständlich. Ich denke, dass wir in den letzten Jahren gute Arbeit geleistet haben. Das war nicht immer so einfach, da die Möglichkeiten in Kohlscheid begrenzt sind. Man benötigt sehr viel Kreativität. Wir hatten aber immer sehr charakterstarke Mannschaften, die den Weg bedingungslos mitgegangen sind. Das fand ich sehr beeindruckend. Vielen Dank an die Jungs! Es hat mir einfach extrem viel Spaß gemacht, ein Teil davon in den letzten Jahren gewesen sein zu dürfen.“