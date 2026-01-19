Abschied nach acht Jahren

Wie der SV Meppen auf seiner Homepage mitteilt, endet das Engagement von Trainer Carsten Stammermann beim SV Meppen im kommenden Sommer. Nach acht Jahren im Verein geht damit eine prägende Zeit im Nachwuchsleistungszentrum zu Ende.

Wie der SV Meppen auf seiner Homepage mitteilt, wird Trainer Carsten Stammermann den Verein nach der laufenden Saison verlassen. Der 56-Jährige war seit 2018 für den SVM tätig und trainierte in dieser Zeit mehrere Mannschaften von der U15 bis aktuell die U23.

„Wir sind Carsten für sein großes Engagement und die Zeit, die er hier investiert hat, sehr dankbar“, erklärt Tim Körner. Der Sportliche Leiter des Nachwuchsleistungszentrums hebt hervor, dass Stammermann das NLZ und damit auch den SV Meppen maßgeblich mitgeprägt habe. Als Beispiele nennt Körner den Aufstieg der U19 in die Bundesliga sowie die Norddeutsche Meisterschaft im Sommer 2022. Für die kommende Saison plane der Verein jedoch einen neuen und anderen Weg.

Stammermann selbst zeigt sich enttäuscht über das Ende seiner Zeit in Meppen, macht aber zugleich deutlich: „Ich muss das akzeptieren. Ich habe einen Vertrag nur bis zum Sommer.“ Gleichzeitig blickt er dankbar zurück: „Ich habe eine wunderschöne Zeit gehabt.“ Besonders hebt er die Zusammenarbeit mit Wegbegleitern wie Dieter Barlage und Winfried Budde sowie mit seinem Trainerstab um Damir Bujan, Andreas Hagemann und Stefan Hormann hervor. Viele der Spieler, mit denen er gearbeitet habe, seien inzwischen Profifußballer geworden.

Aktuell mit der U23 in der Oberliga

Der frühere Spieler von Werder Bremen II, mit denen er 1991 Deutscher Amateurmeister wurde, kam mit großer Erfahrung als Jugend- und Stützpunkttrainer zum SV Meppen. Beim Jugendleistungszentrum übernahm er zunächst die U15 und hielt sie dauerhaft in der höchsten Spielklasse. Mit der U19 gelang ihm der Aufstieg in die Bundesliga sowie anschließend der Klassenerhalt.

Seit dieser Saison trainiert Stammermann die U23, deren Kader er selbst zusammenstellte. Zur Winterpause belegt das Team in der Oberliga Rang acht. „Wir werden alles reinhauen, um den Platz zumindest zu halten“, betont der Trainer. Am 17. Mai, dem letzten Spieltag der Saison, wird er beim SV Meppen verabschiedet – an seinem 57. Geburtstag.

Auch über den Sommer hinaus bleibt Stammermann dem Fußball erhalten: „Als Trainer will ich auch danach noch tätig sein. Das macht mir einfach Spaß.“