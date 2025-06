Abschied nach 15 Jahren und Abgang beim Landesligisten

Verabschiedung von Konstantinos Ioakimidis – Danke, Kosch! Am vergangenen Wochenende hat der FC Gerlingen beim Saisonabschluss eine besondere Persönlichkeit offiziell verabschiedet. Mit Konstantinos Ioakimidis verliert der Verein – zumindest in offizieller Funktion – einen Menschen, der den FC Gerlingen (und zuvor den FC Gehenbühl) über rund 25 Jahre in verschiedensten Rollen entscheidend mitgeprägt hat. Sein Weg begann 2001 als Spieler der A-Jugend. Bis 2009 schnürte Kosch für unseren Verein die Fußballschuhe, ehe er als Co-Spielertrainer der 2. Mannschaft und Co-Trainer der A-Jugend erste Trainererfahrung sammelte.

Ab 2011/2012 übernahm er Team 2, zur Saison 2015/2016 wurde er Cheftrainer der 1. Mannschaft – und damit der erste Cheftrainer des neu gegründeten FC Gerlingen. Nach einer Pause stieg er erneut bei der B-Jugend ein, führte sein Team bis zu den Aktiven und übernahm danach wieder die 2. Mannschaft. In der Saison 2021/2022 kehrte er während der Saison zu Team 1 zurück und sicherte mit sechs Siegen aus den letzten sieben Spielen eindrucksvoll den Klassenerhalt. Seitdem war er – zuletzt im Duo mit Daniel Bersaglio – Cheftrainer der 1. Mannschaft. Gemeinsam gelang dem Duo nach dem Aufstieg im Vorjahr auch in dieser Saison der erneute Ligaverbleib. Kosch hat über all die Jahre bleibende Spuren hinterlassen. Er prägte Generationen von Spielern, brachte sich mit Fachwissen, Herz und unermüdlichem Einsatz ein, bildete sich ständig weiter und brachte auch in schweren Zeiten viele Opfer für den Verein.