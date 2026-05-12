Abschied mit Wehmut: SG GO unterliegt der „Mannschaft der Stunde" von Ismail Yesilyurt · Heute, 21:29 Uhr · 0 Leser

Mike Benecke (SG Oldenburg-Göhl) hatte gegen den Suchsdorfer SV einen Sahnetag erwischt. Am Ende reicht es nur zu einem 1-2. – Foto: Ismail Yesilyurt

Im letzten Heimspiel der Saison musste sich die SG Oldenburg/Göhl dem Suchsdorfer SV mit 1:2 geschlagen geben. Während die Gäste aus Suchsdorf mit ihrem neunten Sieg in Folge ihre beeindruckende Serie fortsetzten, markierte die Partie für Oldenburgs Trainer Jens Theuerkauf einen persönlichen Schlusspunkt. Nach fünf intensiven Jahren verabschiedet sich die gute Seele der SG in ein Sabbatjahr und übergibt die Verantwortung für das letzte Saisonspiel in Kiel beim Wiker SV an den zukünftigen Trainer Mario Markmann.

Chancenwucher und Aluminium-Pech in der ersten Hälfte Die Begegnung begann lebhaft, wobei die Gäste aus Suchsdorf zunächst das Geschehen bestimmten. Zwischen der 10. und 30. Minute erarbeitete sich der SV mehrere gute Möglichkeiten, scheiterte jedoch immer wieder am glänzend aufgelegten Oldenburger Schlussmann Mike Benecke. „Mikey hält da ein paar Mal gut“, lobte Theuerkauf seinen Torhüter, den auch Gästetrainer Dennis Guscians als „definitiv Mann des Spiels“ bezeichnete.

Entgegen dem Spielverlauf gingen jedoch die Gastgeber in Führung. In der 34. Minute vollendete Routinier Dennis Bräuer eine scharfe Hereingabe zum 1:0. Oldenburg verpasste es in der Folge, die Führung auszubauen, als sowohl ein Lattenkopfball als auch ein Pfostenschuss den Weg ins Tor verfehlten. „Das Spiel ist letztendlich dann auch so ein bisschen ein Spiegelbild unserer Saison“, resümierte Theuerkauf. Wenn man cleverer gewesen wäre und mit einem 2:0 oder 3:0 in die Pause gegangen wäre, hätte die Partie einen anderen Ausgang nehmen können.

Henning Eberling (Suchsdorfer SV) hätte in Oldenburg seine Torbilanz verdoppeln können. Am Ende gab es mit dem wichtigen 1-1 den vierten Saisontreffer. – Foto: Ismail Yesilyurt

Suchsdorfer Riesenleistung dreht die Partie Nach dem Seitenwechsel steigerte sich der Suchsdorfer SV deutlich und agierte noch druckvoller. „Wir gewinnen das Spiel in Oldenburg mit einer Riesenleistung in Halbzeit zwei“, freute sich Trainer Dennis Guscians. In der 53. Minute belohnten sich die Gäste schließlich für ihren Aufwand: Nach einer starken Kombination über Fabian Plew und Benedikt Klose staubte Henning Eberling zum 1:1-Ausgleich ab. Trotz weiterer Paraden von Mike Benecke gelang Suchsdorf in der 79. Minute der Siegtreffer. Nach einer Ecke schob Jan Sellmer zum 1:2 ein. Auch wenn Oldenburg in der 90. Minute noch eine Großchance zum Ausgleich vergab, empfand Theuerkauf die Niederlage aufgrund der gegnerischen Stärke als „nicht unverdient“. Er bezeichnete Suchsdorf gar als das Team, das bei einer längeren Saison wohl noch um den Aufstieg mitgespielt hätte. Theuerkauf geht in das Sabbatjahr Für Jens Theuerkauf, der als langjähriger Co-Trainer die SG GO unterstützte und nach dem Rücktritt vor weniger als zwei Wochen von Trainer Martin Kofski die Verantwortung übernahm, war es ein emotionaler Abschied vom heimischen Publikum. Er übergibt das Feld nun an Mario Markmann und Lars Brunner, die das Team auf die kommende Kreisliga-Saison vorbereiten werden.

Jens Theuerkauf (l., SG Oldenburg-Göhl) mit Spieler und Ligamanager Lars Brunner. – Foto: Ismail Yesilyurt