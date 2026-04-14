Abschied mit Wehmut: Danke Can Tosun!

Nach 6 Jahren voller Herzblut und engster Verbundenheit steht eine große Veränderung im Verein an. Unser Trainer und sportlicher Leiter Can Tosun wird sein Amt zum Ende der Saison 2025/2026 niederlegen und möchte sich einer neuen Aufgabe widmen. Der Abschied erfolgt im beidseitigem Einvernehmen und mit tiefer Dankbarkeit für eine lange gemeinsame Zeit.

Can war in Buchheim nie „nur“ der Trainer. Er engagierte sich im Vorstand und übernahm verschiedenste Aufgaben, ohne sich jemals zu Schade zu sein. Das ist Ehrenamt durch und durch und dafür sind wir als Verein und Vorstand glücklich, dass wir einen solch engagierten Ehrenamtler im Verein hatten. Can war unter anderem auch als Jugendleiter tätig und hat die Jugendabteilung mit großem Elan unterstützt und mitaufgebaut, so wie sie heute ist. Für alle seine bisherigen Tätigkeiten sind wir Can sehr dankbar!

Was Can auszeichnet, ist seine absolute Vereinsliebe und sein sportlicher Sachverstand: Er ist geblieben, als es schwierig wurde und andere gegangen sind. Er hat vor 3 Jahren mit seiner damals formierten und stabilstehenden 2. Mannschaft die 1. Mannschaft in der Kreisliga C übernommen, als alle gegangen sind. Diese Mammutaufgabe übernahm er mit größtem Mut und Motivation. Das ist das Fundament, welches von ihm aufgebaut worden ist, wo wir heute als Verein stehen. Wir bedanken uns ins Besondere dafür, dass Can den Vorstand transparent, fair und frühzeitig informiert hat, dass er sich zum Sommer neu orientieren möchte. So haben wir die Möglichkeit als Vorstand Gespräche zu führen und uns ab Sommer mit einem neuen Trainerteam neu auszurichten. Bis zum Saisonende wird Can seine sportlichen Ziele weiterhin verfolgen und die Saison mit der Mannschaft zu Ende bringen.