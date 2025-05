Abschied mit Traumtor für „Mister SVB“

Der 38-Jährige, der sich gemeinsam mit Ilia Stantscheff zu den Rekordspielern des SVB zählen darf, wird ab Sommer in der dritten Mannschaft auflaufen. Bei der Verabschiedung am Sonntag wurde es emotional. Denn Christian Engeln kann ohne Zweifel als „Mister SVB“ bezeichnet werden.

Platz machen für den Nachwuchs

Die Entscheidung, in die mit vielen Routiniers besetzte dritte Mannschaft des SV Budberg zu wechseln, hatte Engeln erst kurz zuvor einigen seiner Mitspieler mitgeteilt. „Es ist schon besonders, weil ich fast ausschließlich für die zweite Mannschaft gespielt habe und viele Jungs fußballerisch über Jahre begleitet habe“, sagte Engeln.

Mit seinem Abschied schließt sich für ihn ein Kreis: Zum einen wird das bisher beste Ergebnis seiner Mannschaft – Platz vier aus der Saison 2006/2007 – in diesem Jahr mit Rang drei sogar noch übertroffen. Zum anderen rücken im Sommer talentierte Nachwuchsspieler desselben Jahrgangs aus der A-Jugend in den Seniorenbereich auf. „Diese beiden Entwicklungen machen den Moment für mich so speziell. Zum Glück gibt es heutzutage kaum noch Passkontrollen, so fallen die Altersunterschiede nicht mehr ganz so auf“, sagte Engeln mit einem Augenzwinkern.

Aufstieg knapp verpasst

Zweimal, 2018 und 2021, feierte er mit der „Zweiten“ die B-Liga-Meisterschaft. Beinahe hätte sich der zweifache Vater sogar noch mit dem Aufstieg in die Bezirksliga verabschiedet. Doch nach einer starken Hinrunde ging dem Team im neuen Jahr die Puste aus. Ein Schicksal, das auch die erste Mannschaft in der Landesliga ereilte.

Engeln stand in dieser Saison noch 21 Mal auf dem Platz und trug mit zwei Treffern zum erfolgreichen Abschneiden bei. „Natürlich hätten wir gerne die Meisterschaft geholt, aber das letzte Quäntchen Glück hat manchmal gefehlt. Wir waren nicht mehr ganz so stabil, hatten aber auch keinen Druck. Ich bin überzeugt, dass der Aufstieg nur eine Frage der Zeit ist. Vor allem, weil der Nachwuchs jedes Jahr stärker wird.“

Auch wenn der Abschied schwerfällt, blickt Engeln dem neuen Kapitel nun mit Freude entgegen. Nicht zuletzt, weil er in der dritten Mannschaft auf alte Bekannte wie Ruben Temath oder Robin Morawa trifft, der bis vor Kurzem noch zum Budberger Landesliga-Kader gehörte. „Das wird sicher spaßig. Ich wollte den jungen Spielern in der zweiten Mannschaft nicht die Einsatzzeit nehmen. Sie sollen ihre eigenen Erfahrungen sammeln. Und ehrlich gesagt: Der Aufwand, mitzuhalten, wurde zuletzt immer größer“, so Engeln.

Mehr Familienzeit

Durch den Wechsel bleibt auch wieder mehr Zeit für die Familie. Doch auch der SVB ist Familiensache. Engelns Frau und die beiden Töchter sind ebenfalls aktiv im Verein. Und sein 22-jähriger Großcousin Felix Engeln läuft weiterhin für das Budberger A-Liga-Team auf. Der Name Engeln wird dem SV Budberg somit also noch lange erhalten bleiben.

Am kommenden Sonntag wird „Mister SVB“ dann letztmalig im schwarz-weißen Dress unter Ulf Deutz und Thomas Kehrmann auflaufen, wenn es auf die Meerfelder Asche geht. Dann könnte der defensive Rechtsfuß sogar noch die 35.000 Spielminuten für die „Zweite“ vollmachen.