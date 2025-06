Abschied mit Stil? Andreas Puzicha weiß den KBC in besten Händen

Fußball-Bezirksliga 4: Abschied nach acht Jahren Trainertätigkeit. „Fernduell“ mit Germania Eicherscheid um die bedeutungslose Vizemeisterschaft.

Die Entscheidungen in der Fußball-Bezirksliga 4 sind vor dem letzten Spieltag gefallen. Die Sportfreunde Uevekoven steigen in die Landesliga auf, Arminia Eilendorf, Rhenania Lohn und GW Welldorf-Güsten müssen in der kommenden Saison in der Kreisliga A antreten. In der Schlussrunde am Sonntag geht es nur noch um den – bedeutungslosen – Vizemeistertitel.

Vorteil für die Germania

Germania Eicherscheid und der Kohlscheider BC haben je 60 Punkte auf dem Konto, Eicherscheid hat die um drei Treffer bessere Tordifferenz. Beide Teams besuchen Absteiger. Eicherscheid ist bei Schlusslicht Arminia Eilendorf zu Gast, der Kohlscheider BC bei Welldorf-Güsten. In der vergangenen Saison gelang dem Tabellenzweiten mit 63 Punkten noch der Aufstieg. Bei der besonderen Konstellation in dieser Spielzeit – zwei Absteiger aus der Regionalliga aus dem Gebiet des Fußballverbandes Mittelrhein – reicht diese Punktzahl nicht mehr aus.

Beim KBC steht unabhängig vom Ausgang des „Fernduells“ auch ein Abschied an. Trainer Andreas Puzicha legt nach acht Jahren eine Pause ein. Vorher war er schon als Spieler und in anderen Funktionen tätig. „Fast 20 Jahre“, präzisiert er. Viele Jahre hielt er mit dem Team den KBC in der Landesliga; 2024 war der Ligaverbleib aber nicht mehr möglich. In der Bezirksliga sah es nach der Hinrunde (40 Punkte) nach der direkten Rückkehr aus; mit neun Punkten Vorsprung sicherte man sich den Halbzeittitel. Doch in der zweiten Serie schwankten die Leistungen zu stark, um konstante Uevekovener in Schach zu halten. „Uevekoven ist verdient aufgestiegen“, sagt Puzicha und hebt die Stabilität und individuelle Qualität des Konkurrenten heraus.

Beim KBC führten mehrere Gründe dazu, dass bisher lediglich die Hälfte der Hinrundenpunkte geholt wurden. Viele junge Spieler hatten noch nicht die Erfahrung, mit dem Druck umzugehen, den die nicht so erwartete Spitzenposition mit sich brachte. Auch an das Niveau der Hinrunde kam man seltener heran. Das KBC-Team wurde sehr abhängig von der Tagesform. „In Uevekoven haben wir ein Topspiel abgeliefert“, sagt der Trainer zum 2:2. Nur wenige Wochen später verlor man zu Hause mit 0:6 gegen Alemannia Mariadorf.

Zum Saisonabschluss peilen Mannschaft und Trainer am Sonntag (15 Uhr) drei Punkte bei Welldorf-Güsten an. Den Gegner hat Puzicha im Hinrundenspiel als sympathische Mannschaft mit einem guten Umschaltspiel kennengelernt. Dass Welldorf-Güsten abgestiegen ist, hatte ihn überrascht.

Gute Ausgangslage

Den KBC sieht der Trainer in der kommenden Saison gut aufgestellt. Nur Vizekapitän Robin Ehrenberg verlässt den Verein. „Zwei bis drei interessante Spieler kommen hinzu“, weiß Puzicha. Neuer Trainer wird Jonas Schäfer, der im Jugendbereich bei Alemannia Aachen gearbeitet hat und Scout bei Bayer Leverkusen ist. In der Jugend hatte er auch beim KBC gespielt. „Mit ihm hat der Verein einen guten Fang gemacht“, sieht Puzicha das Team in besten Händen.

Der aktuelle Trainer und die Mannschaft gehen am nächsten Mittwoch auf Saisonabschlussfahrt. „Drei Tage Mallorca“, sagt Puzicha. Da könne man noch ein Bierchen mit den Spielern trinken. Am 21. Juni kehrt man wieder zurück, um am 22. Juni noch das Spiel um Platz drei im Kreispokal gegen Raspo Brand zu bestreiten.

Die übrigen Spiele: Germania Hilfarth – Uevekoven, Alemannia Mariadorf – Roetgen (beide So., 15.00), Konzen – Oidtweiler (So., 15.15), SG Stolberg – Haaren, Richterich – Lohn, VfR Würselen – Ay-Yildizspor, Arminia Eilendorf – Eicherscheid (alle So., 15.30).

