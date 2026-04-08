Abschied mit Schmerz: Trainer des SV Hussenhofen tritt zurück

– Foto: Nicolas Schoch

Nach sieben Niederlagen in Folge hat sich die Lage für den SV Hussenhofen in der Kreisliga A1 Ostwürttemberg dramatisch zugespitzt. Cheftrainer Samet Balaban und sein „Co“ Recep Kirli haben die Konsequenzen gezogen und sind zurückgetreten – ein Schritt, der den Verein erschüttert, aber auch neue Impulse im Abstiegskampf bringen soll.

„Trotz der Ergebnisse stimmt es im Innenverhältnis“, betont Hirsch, der jahrelang selbst mit Balaban zusammenspielte: „Doch wir haben eine große Verletzungsseuche. Dass parallel allerdings drei Spieler gleichzeitig rotgesperrt sind, spricht nicht gerade für die Mannschaft.“ Bereits in der vergangenen Woche hatten er und Abteilungsleiter Christoph Kottmann sich intensiv mit den Spielern ausgetauscht, um Auswege aus der Krise zu suchen.

Noch zum Jahreswechsel hatten beide Seiten ihre Zusammenarbeit für ein weiteres Jahr verlängert, doch am Karfreitag folgte beim SV Hussenhofen das große Beben: Mit sofortiger Wirkung haben Samet Balaban und Recep Kirli ihr Traineramt niedergelegt. Sehr zur Verwunderung des 1. Vorsitzenden Johannes Hirsch. Obwohl elf der vergangenen zwölf Partien verloren gingen und der A-Ligist im Jahr 2026 noch mit leeren Händen da steht, sei der Trainerposten eigentlich nicht zur Debatte gestanden.

Schließlich zog Balaban selbst die Reißleine – auch, weil er den nötigen Rückhalt im Team vermisste. Eine Entscheidung, die dem 38-Jährigen alles andere als leicht fiel: „Der SV Hussenhofen war für mich nie nur ein Verein. Umso mehr schmerzt es, dass es nun so zu Ende geht.“ Im Jahr 2019 hatte der damalige Torjäger den SVH in die A-Liga geführt, trat in der Saison 2022/23 beim SV Pfahlbronn seine erste Trainerstation an und holte dort auf Anhieb die Meisterschaft in der Kreisliga B1.

Seine Rückkehr nach Hussenhofen endete nun nach exakt 50 Partien an der Seitenlinie. Dieser plötzliche Abschied soll auch ein Signal sein. „Mir ist der Verein wichtiger als meine Person“, so Balaban. „Ich bin überzeugt, dass ein frischer Wind gut tut und die Jungs den Abstieg verhindern können. Ich bin Hussenhöfer, meine Kinder sind im Verein und ich werde jederzeit für den Verein da sein, egal in welcher Rolle.“ Auch künftig möchte Balaban als Trainer arbeiten und sucht zur kommenden Saison eine neue Herausforderung.

Sowohl der Ex-Coach als auch der Verein legen großen Wert darauf, dass man nach dieser emotionalen Zeit im Guten auseinander geht. „Es ehrt ihn sehr, dass er selbst den Weg für Veränderung frei macht“, sagt der 1. Vorsitzende Hirsch: „Ich glaube, dass wir es gemeinsam hätten schaffen können, aber natürlich akzeptiere ich diese Entscheidung. Auch wenn sie unsere Situation definitiv nicht einfacher macht.“ Eine Interimslösung wurde in den eigenen Reihen gefunden. Oliver Werner, der Vater von Torjäger und Co-Kapitän Mike Werner, hat sich bereits erklärt, bis zum Saisonende einzuspringen. Mit der 0:6-Pleite beim FC Schechingen ging der Einstand zwar gründlich daneben. „Doch wir müssen ihm Zeit geben, die Mannschaft kennenzulernen und einige Trainingseinheiten zu leiten“, fordert Hirsch.

Gleichzeitig nimmt der Vorstand die Spieler selbst in die Pflicht: „Wir können nicht alles auf den Trainer schieben. Alle müssen bereit sein, die wesentlichen Tugenden auf den Platz zu bringen und sich auf dem Platz zu zerreißen.“ Inzwischen belegt der personell arg gebeutelte SVH den ersten von voraussichtlich drei Abstiegsplätzen. Neun Partien verbleiben, um den Gang in die Kreisliga B zu verhindern. „Wir müssen schnell anfangen zu punkten“, so Hirsch, „um an den letzten beiden Spieltagen noch ein großes Finale zu haben.“