Abschied mit Herzblut beim TuS Aschendorf von E. L. · Heute, 10:33 Uhr · 0 Leser

– Foto: TuS Aschendorf

Mehr als nur Spieler und Trainer verlassen die 2. Herren des TuS Aschendorf: Mit mehreren langjährigen Wegbegleitern endet ein prägender Abschnitt der Mannschaftsgeschichte. Der Verein verabschiedete verdiente Akteure und dankte ihnen für ihren jahrelangen Einsatz auf und neben dem Platz.

Vier Spieler sagen Tschüss Mit Wladimir Klein, Thomas Hermes, Georg Cloppenburg und Hendrik Overberg verabschiedet der TuS Aschendorf gleich vier Spieler, die über Jahre ein fester Bestandteil der Mannschaft waren. Der Verein würdigte insbesondere ihren Einsatz, ihre Treue und die gemeinsamen Momente innerhalb des Teams.

Dabei machte der Klub deutlich, dass die Verabschiedeten nicht nur sportlich Spuren hinterlassen haben, sondern auch die Kabine und das Vereinsleben mitgeprägt hätten. Trainer-Ära endet nach zehn Jahren

Auch an der Seitenlinie endet eine lange Zusammenarbeit: Trainer Lars Hegemann beendet nach zehn Jahren seine Tätigkeit bei der 2. Herrenmannschaft. In dieser Zeit habe er das Team mit Leidenschaft, Einsatz und großem Herzblut geprägt. Der Verein bedankte sich für die gemeinsame Zeit und hofft, die verabschiedeten Spieler und den langjährigen Coach auch künftig regelmäßig am Sportplatz begrüßen zu dürfen. Unter dem Motto „Einmal TuS, immer TuS“ fand der Abschied einen emotionalen Schlusspunkt.