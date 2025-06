Abschied mit Haltung: BSV Rehden verabschiedet Amadou Sarr

Im Sommer 2023 war Sarr vom HSC Hannover nach Rehden gewechselt und brachte von Beginn an Dynamik, Zielstrebigkeit und Torgefahr mit. In der Frühphase seiner Zeit beim BSV galt er als Hoffnungsträger für die Offensive. Doch kurz vor dem Start der aktuellen Saison folgte der bittere Rückschlag: Eine schwerwiegende Verletzungsserie, die im Spätsommer 2024 in einem Achillessehnenriss gipfelte, ließ Sarr keine Chance auf sportliche Kontinuität.

Statt auf dem Platz Schlagzeilen zu machen, wurde Amadou Sarr zur stillen Stütze des Teams. Er war präsent – bei Trainingseinheiten, an Spieltagen, in der Kabine. Immer offen, immer positiv, immer Teil der Mannschaft. Trainer Kristian Arambasic hebt diesen besonderen Einsatz hervor:

„Amadou hat trotz seiner schweren Verletzungen nie den Anschluss zum Team verloren. Er war bei nahezu jedem Training, jedem Spiel präsent, hat sich mit großer Disziplin durch eine schwierige Phase gekämpft und sich immer als Teil dieser Mannschaft verstanden. Das verdient höchsten Respekt.“