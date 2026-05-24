Abschied mit Grätsche, Gelb und spätem Lucky Punch

– Foto: SV DJK Tinnen

Der Meister aus Tinnen verabschiedet zwei Vereinsikonen und liefert gegen den SV Grenzland Twist II gleich noch das passende Drehbuch dazu. Zwischen „bodenloser Schiedsrichterleistung“, Volleytoren und Last-Minute-Sieg wurde dieser Fußballabend genau das, was man auf emsländischen Sportplätzen so liebt: leicht chaotisch, emotional und ziemlich ehrlich.

Schon vor Anpfiff hatte Liveticker-Schreiber Jonas Möhlenkamp alles angerichtet: bestes Wetter, letztes Heimspiel, Meister gegen Tabellendritter und dazu die Verabschiedung von Jens Dohmann und René Keller. Zwei Spieler, die dem SV DJK Tinnen über viele Jahre die Treue hielten und nun ihre Fußballschuhe zumindest offiziell an den Nagel hängen.

Sportlich wollte Tinnen außerdem noch eine offene Rechnung begleichen. Das Hinspiel hatte Twist II mit 3:0 gewonnen, eine der wenigen Niederlagen des Meisters überhaupt. Und obwohl wichtige Spieler fehlten, entwickelte sich ein typischer Freitagabend auf dem Sportplatz: wenig Torschüsse, viele Zweikämpfe und immer wieder Diskussionen mit dem Schiedsrichter.

Das erste Highlight kam nach 24 Minuten. Gabriel Ponepalo nahm einen Ball „irgendwie Volley“ und lupfte ihn über den Keeper zum 1:0. Mehr 11Freunde-Torbeschreibung braucht es eigentlich gar nicht.

Schiedsrichter-Frust und das perfekte Ende

Nach der Pause wurde es hitziger. Gelbe Karten flogen früh, Zweikämpfe wurden lautstark kommentiert und Jonas Möhlenkamp verlor im Liveticker irgendwann die journalistische Neutralität mit den Worten: „Mittlerweile sprech ich es aus, bodenlose Schiedsrichterleistung.“

Kurz darauf köpfte Alex Rickers nach einem Freistoß zum 1:1 ein, wobei laut Liveticker der Freistoß eigentlich für Tinnen angezeigt gewesen sein soll. Es war einer dieser Abende, an denen auf dem Platz vermutlich jeder eine andere Wahrheit gesehen hat.

Dann kamen die emotionalen Momente: Jens Dohmann und René Keller wurden ausgewechselt und bekamen ihren verdienten Abschied. Viel Applaus, ein paar Umarmungen, genau so, wie es auf diesen Plätzen eben sein soll.

Und weil Fußball manchmal ein kleiner Romantiker ist, fiel der Siegtreffer kurz vor Schluss: Der Torwart kratzte den Ball noch von der Linie, doch Mathis Vehring staubte zum 2:1 ab und erzielte dabei auch noch sein erstes Saisontor.

Abpfiff. Meister bleibt Meister. Und zwei verdiente Spieler verlassen die Bühne mit einem Heimsieg im Gepäck. Genau genommen also ein ziemlich perfekter Fußballabend in Tinnen.