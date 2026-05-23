Abschied mit Applaus

Der SV Langen hat sich mit einem emotionalen Heimsieg aus der Saison verabschiedet. Beim 4:1 gegen SV Vorwärts Nordhorn II standen nicht nur die drei Punkte im Mittelpunkt, sondern vor allem die Verabschiedung mehrerer prägender Gesichter. Tore von Bartek Kurowski, Markus Raming-Freesen und Michael Cordes machten den Abend für die Gastgeber beinahe kitschig perfekt.

Sieben Spiele ohne Sieg, dazu ein formstarker Gegner aus Nordhorn – sportlich waren die Vorzeichen für den SV Langen alles andere als ideal. Doch manchmal schreibt der Fußball eben Geschichten, die besser passen als jede Planung.

Vor ca. 100 Zuschauern brachte Bartek Kurowski den SV Langen in der 26. Minute in Führung. Für den Offensivspieler war es das erste Saisontor und gleichzeitig der perfekte Abschluss seines letzten Heimspiels, bevor es für ihn zurück nach Heede geht.

Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Lars Möllers (52.) übernahm Langen endgültig die Kontrolle. Markus Raming-Freesen, der den Verein nach insgesamt 14 Jahren verlässt, traf binnen weniger Minuten doppelt (69./71.) und stellte die Partie praktisch im Alleingang auf Sieg. Den Schlusspunkt setzte Publikumsliebling Michael Cordes mit seinem siebten Saisontor in der 85. Minute.

Emotionale Verabschiedungen noch vor dem Abpfiff

Mindestens genauso emotional wie das Spiel selbst wurde es noch vor dem Abpfiff. Nach und nach wurden die verabschiedeten Spieler in der zweiten Halbzeit ausgewechselt, die Mannschaft stand Spalier und applaudierte ihren langjährigen Weggefährten.

Nach dem Abpfiff gab es die offizielle Verabschiedung

Neben Kurowski verabschiedete der Verein auch Pascal Wilken, der nach vier Jahren zum SV Erika-Altenberge zurückkehrt. Der Torhüter musste zwar in seinem letzten Heimspiel noch einen Gegentreffer hinnehmen, ändern konnte das an der besonderen Atmosphäre jedoch nichts mehr. Michael Cordes bleibt dem Verein erhalten und übernimmt künftig die Rolle des Co-Trainers an der Seitenlinie.

Auch Trainer Tobias Schulte wurde nach vier Jahren offiziell verabschiedet. Vom Gegner SV Vorwärts Nordhorn gab es sogar noch ein Präsent für den scheidenden Coach. Nach dem Spiel lud die Mannschaft die Zuschauer außerdem auf Freibier ein, ein passender Abschluss für einen Abend, der beim SV Langen noch länger in Erinnerung bleiben dürfte.