Abschied kommt überraschend

Gab seinen Abschied ab Sommer bekannt - Derek Cooper - – Foto: Fupa

Damit hatten wohl nur wenige gerechnet. Derek Cooper verlässt den Kreisligisten Osnabrücker SC nach Ende der laufenden Saison im Sommer 2026. Seine Mannschaft belegt aktuell in der starken Kreisliga Osnabrück - Staffel B - den siebten Tabellenplatz, nachdem das Team in der vergangen Saison noch bis zum Ende der Spielzeit um den Klassenerhalt zittern musste.

„Ich habe dem Verein bereits am 15. Januar 2026 mitgeteilt, dass ich für die kommende Saison nicht mehr zur Verfügung stehe,“ sagte uns der langjährige Coach des OSC. Ausschlagebend für seine Entscheidung seien überwiegend private Gründe und die Tatsache, dass sich Derek Cooper - nach mehr als 35 Jahren ununterbrochen als aktiver Fußballer - sich aktuell mehr um seine Familie kümmern möchte. Ein familiärer Schicksalsschlag habe den Denkanstoß zu seiner Entscheidung gegeben. Seit 2016 ist der frühere Spieler des SSC Dodesheide in verschiedenen Funktionen als Trainer beim OSC tätig. Über das A-Junioren-Team und zweiten Herrenmannschaft wurde er im Laufe der Spielzeit 2022/23 Co-Trainer der 1. Herrenmannschaft. Zum Beginn der Saison 2024 stieg Derek Cooper zum Chef-Trainer beim Kreisligisten auf und trug entscheidend zur positiven sportlichen Entwicklung der Mannschaft bei.

Vorerst steht für Derek Cooper die intensive Vorbereitung und volle Konzentration auf die Rückserie in der Kreisliga Osnabrück auf dem Programm. Immerhin steigen fünf der 17 Mannschaften umfassenden Liga ab. Dem internen Vergleich mit der eigenen zweiten Mannschaft am Sonntag 01. Februar 2026 10.30 Uhr folgen die Testspiele am 8. Februar 2026 um 15.30 Uhr gegen den FCR Bramsche 09 II und am 15. Februar um 15.30 gegen den SC Schölerberg aus der 1. Kreisklasse bevor am Sonntag 22. Februar um 15.30 Uhr die Rückserie für den OSC mit dem Heimspiel des prestigeträchtigen Stadtderbys gegen RW Sutthausen beginnt.