Abschied ist immer kacke

– Foto: Jörn Kutschmann

Als Fußballfan muss man sich früher oder später daran gewöhnen, dass Spieler den Herzensverein verlassen.

Trotzdem ist man nie ganz fein damit. Und egal, wie viele Kicker den Club verlassen – einige brechen einem dabei einfach das Herz. Was habe ich geweint, als Zecke Neuendorf uns verließ, als Christian Fiedler rausgeekelt wurde oder als Fabian Lustenberger sein letztes Spiel für die Hertha machte. Und auch bei den Ama Zwee taten einige Abschiede wirklich sehr weh: Yasin, Fäkko, Khali, Stephan, Karim, Daniel – und wie sie alle hießen.

Nun aber geht einer der Spieler, mit dem ich in meiner bisherigen Ama-Zwee-Zeit wirklich viel erlebt habe: Justin verlässt die Hertha im Winter und schließt sich dem SV Bosna an.

Nach 3½ Jahren, 96 Spielen, 75 Toren und 26 Assists zieht es den Mittelfeldmotor weiter. Ich werde unsere Analysen nach den Spielen wirklich vermissen, und ich werde auch nie vergessen, dass ich in meinem ersten Ama-Zwee-Spiel für ihn eingewechselt wurde und damals auch die Kapitänsbinde von ihm erhalten habe.