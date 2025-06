Abschied in Schrecksbach

Emotionaler Abschied beim VfB Schrecksbach: Spielertrainer Christoph Bauer wurde im letzten Saisonspiel der zweiten Mannschaft gegen WeWaLeCa von seinem Team überrascht und für seinen langjährigen Einsatz gewürdigt. Mit viel Leidenschaft und Herzblut hatte Bauer das Team geführt – nun endet seine aktive Zeit an der Seitenlinie.

Der Verein verabschiedete sich in den sozialen Medien mit rührenden Worten und einem Dankeschön an „einen Trainer, der Spuren hinterlässt“. Künftig wird Bauer den VfB nur noch als Zuschauer begleiten – mit einem Lächeln am Spielfeldrand.