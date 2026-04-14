Abschied in Rostock: Christian Rahn verlässt die Hansa-U19

Der F.C. Hansa Rostock und Christian Rahn gehen im Sommer getrennte Wege. Gemeinsam haben sich der Verein und der U19-Chef-Trainer darauf verständigt, den auslaufenden Vertrag nach der laufenden Saison 2025/26 nicht zu verlängern.
Christian Rahn trainiert seit 2022 die A-Junioren des FCH und sicherte mit seiner Mannschaft in seinen ersten beiden Spielzeiten jeweils den Klassenerhalt in der A-Junioren-Bundesliga. Zuletzt ging die U19 mit Rahn an der Seitenlinie in der DFB-Nachwuchsliga an den Start. In seiner Amtszeit begleitete der frühere Hansa-Profi und Nationalspieler zahlreiche Talente wie Milosz Brzozowski oder zuletzt Fiete Bock auf ihrem Weg in den Profikader des Vereins.
Michael Meier, Vorstand für Nachwuchs und Vereinswesen beim F.C. Hansa: „Wir bedanken uns bei Christian für seine geleistete Arbeit in den vergangenen Jahren. Gemeinsam mit dem restlichen Trainerteam unserer Hansa-Nachwuchsakademie hat er großen Anteil daran, dass sich junge Talente hier beim F.C. Hansa entwickeln können. Für seinen weiteren Werdegang als Trainer wünschen wir ihm nur das Beste“.
„Ich hatte hier vier schöne und erfolgreiche Jahre – jetzt ist es an der Zeit, eine neue Herausforderung zu suchen und den nächsten Schritt in meiner Trainerlaufbahn zu gehen. Ich bedanke mich beim F.C. Hansa für das entgegengebrachte Vertrauen und wünsche vor allem allen Nachwuchsspielern alles Gute auf ihrem weiteren Weg“, so Christian Rahn zu seinem Abschied.
Die Chef-Trainerposition der A-Junioren soll in den kommenden Wochen neu besetzt werden.
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
__________________________________________________________________________________________________
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
_________________________________________________________________________________________________