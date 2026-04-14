Abschied in Rostock: Christian Rahn verlässt die Hansa-U19

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Der F.C. Hansa Rostock und Christian Rahn gehen im Sommer getrennte Wege. Gemeinsam haben sich der Verein und der U19-Chef-Trainer darauf verständigt, den auslaufenden Vertrag nach der laufenden Saison 2025/26 nicht zu verlängern.

Christian Rahn trainiert seit 2022 die A-Junioren des FCH und sicherte mit seiner Mannschaft in seinen ersten beiden Spielzeiten jeweils den Klassenerhalt in der A-Junioren-Bundesliga. Zuletzt ging die U19 mit Rahn an der Seitenlinie in der DFB-Nachwuchsliga an den Start. In seiner Amtszeit begleitete der frühere Hansa-Profi und Nationalspieler zahlreiche Talente wie Milosz Brzozowski oder zuletzt Fiete Bock auf ihrem Weg in den Profikader des Vereins.

Michael Meier, Vorstand für Nachwuchs und Vereinswesen beim F.C. Hansa: „Wir bedanken uns bei Christian für seine geleistete Arbeit in den vergangenen Jahren. Gemeinsam mit dem restlichen Trainerteam unserer Hansa-Nachwuchsakademie hat er großen Anteil daran, dass sich junge Talente hier beim F.C. Hansa entwickeln können. Für seinen weiteren Werdegang als Trainer wünschen wir ihm nur das Beste“.