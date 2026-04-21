Abschied in Ehren Anadoluspor Baunatal verabschiedet Trainerduo Karahan/Hayat zum Saisonende von red · Heute, 18:15 Uhr · 0 Leser

– Foto: Jan Siebo

Bei Anadoluspor Baunatal kommt es im Sommer zu einer Veränderung auf der Trainerbank: Das Trainerduo Hayri Karahan und Ugur Hayat wird seine Tätigkeit nach Abschluss der laufenden Saison beenden. Das teilte der Verein in den sozialen Medien mit und verband die Ankündigung mit einem ausführlichen und sehr persönlichen Dank an beide Übungsleiter.

Vor allem der Abschied von Karahan ist mit viel Wertschätzung verbunden. Der Coach war nach längerer Pause noch einmal an die Seitenlinie zurückgekehrt und hatte dem Verein nach dessen Darstellung von Beginn an nur für ein Jahr zugesagt. Nun endet die Zusammenarbeit wie vereinbart. Anadoluspor betont, Karahan verlasse den Klub „mit erhobenem Haupt und einem guten Gefühl“. Karahan hatte sich zuvor über Jahre aus dem Fußball zurückgezogen und sich nach Vereinsangaben verstärkt sozialen Projekten gewidmet. Umso größer sei beim Klub die Freude gewesen, ihn in dieser Saison noch einmal in verantwortlicher Position an der Seitenlinie erlebt zu haben. Auch wenn sich die sportlichen Wege im Sommer trennten, bleibe Karahan der „Anadolu-Familie“ als Fan erhalten, hieß es.

Auch Ugur Hayat, der seine Tätigkeit bereits zuvor aus privaten Gründen hatte ruhen lassen müssen, blickt laut Vereinsmitteilung dankbar auf seine Zeit in Baunatal zurück. Demnach habe ihm der Verein die Möglichkeit gegeben, sich fachlich weiterzuentwickeln und die C-Lizenz zu absolvieren. Zugleich würdigte Hayat die Zusammenarbeit mit Karahan, von dessen Erfahrung und Qualifikation er viel mitgenommen habe. Karahan selbst fand zum Abschied emotionale Worte. Das vergangene Jahr sei für ihn intensiv gewesen, geprägt von Höhen und Tiefen. Nach vielen Jahren wieder an der Seitenlinie zu stehen, habe für ihn eine besondere Bedeutung gehabt. Vor allem die Leidenschaft und die Emotionen des Trainerberufs seien etwas, das ihn weiterhin begleite.