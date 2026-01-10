Abschied in der Winterpause: Zwei Abgänge beim Oberligisten

Der Winter bringt beim FSV Hollenbach nicht nur eine sportliche Zäsur, sondern auch emotionale Abschiede. Mit Marco Mütsch und Ümüt Ünlü verlassen zwei Spieler den Oberligisten, die den Verein in unterschiedlichen Rollen, mit unterschiedlicher Geschichte geprägt haben. Ihre Statistiken erzählen von Entwicklung, Einsatzwillen und Verantwortung – ihre Zeit in Hollenbach bleibt Teil der jüngeren Vereinsgeschichte.

Marco Mütsch verabschiedet sich nach seiner Zeit beim FSV Hollenbach in Richtung VfR Gommersdorf, seinem neuen Verein für die Verbandsliga Nordbaden. Der Spieler bringt eine Gesamtbilanz von 79 Einsätzen mit, in denen ihm ein Tor gelang.

Der FSV Hollenbach nutzt die Winterpause, um personelle Veränderungen im Kader vorzunehmen. Zwei Spieler werden den Verein verlassen. Der Klub bedankt sich für Einsatz, Leidenschaft und die gemeinsamen Momente im Trikot des FSV. Solche Abschiede markieren im Fußball immer mehr als nur einen Wechsel im Spielberichtsbogen. Sie stehen für beendete Kapitel, für investierte Zeit und für sportliche Wege, die sich nun trennen.

Stationen zwischen Nachwuchs und Oberliga

Mütschs sportlicher Weg führte ihn über mehrere Stationen. In der Saison 2024/25 absolvierte er elf Spiele in der Oberliga Baden-Württemberg für Hollenbach, hinzu kamen fünf Einsätze in der Kreisliga A3 Franken für die SGM Mulfingen/Hollenbach. Bereits zuvor stand er im Kader der Würzburger Kickers in der U19-Bayernliga, wo er in zwei Spielzeiten insgesamt 40 Einsätze verzeichnete und ein Tor erzielte. Auch wenn seine Oberliga-Zeit von begrenzter Einsatzzeit geprägt war, blieb sein Beitrag Teil des Mannschaftsgefüges.

Ümüt Ünlü: Torinstinkt und Erfahrung trotz junger Jahre

Deutlich umfangreicher fällt die Bilanz von Ümüt Ünlü aus, der den FSV Hollenbach im Alter von 23 Jahren verlässt. In insgesamt 114 Spielen erzielte er 26 Tore und bereitete sieben weitere vor. Seine Zahlen spiegeln einen offensiv geprägten Spieler wider, der Verantwortung übernahm und regelmäßig Einfluss auf Spiele nahm.

Kurzzeit in Hollenbach, klare Spuren

Für Hollenbach kam Ünlü in der Oberliga Baden-Württemberg in der laufenden Saison 2025/26 auf sieben Einsätze und ein Tor. Auch in dieser Phase blieb seine Rolle klar umrissen: Er brachte Torgefahr und Präsenz, auch wenn seine Zeit im FSV-Trikot begrenzt blieb. Sein neuer Verein wird die TS Mosbach, für die er in der Landesliga Odenwald in der Saison 2025/26 gemeldet ist.

Eine Laufbahn mit Tiefe und Vielfalt

Ünlüs Karriere führte ihn durch zahlreiche Spielklassen. Für die TS Mosbach absolvierte er in der Landesliga Odenwald 29 Spiele mit 15 Toren und sechs Assists, zuvor 29 Partien in der Verbandsliga mit fünf Treffern. Ergänzend kam ein Einsatz mit Tor für die zweite Mannschaft hinzu. Früh sammelte er Erfahrung bei den Würzburger Kickers, sowohl in der U19-Bayernliga als auch mit einem Einsatz in der 2. Bundesliga. Auch die Spielzeit bei den Grasshoppers Zürich II gehört zu seinem sportlichen Werdegang.