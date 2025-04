Abschied im Sommer: Pfaffenhofen dankt Gery Lösch – Zukunft offen

In Pfaffenhofen bewegt sich aktuell einiges: Bereits in der Winterpause stellte der FSV die Weichen für die Zukunft. Daniel Zanker (FC Pipinsried), Ludwig Dietrich (TSV Hilgertshausen) und Thomas Rausch (FC Ingolstadt II) übernehmen das Traineramt im Sommer. Nach vier Jahren ist dann Schluss für Meistertrainer Gery Lösch, der den Verein gemeinsam mit seinem spielenden Co-Trainer Maximilian Siebald verlassen wird.

»Ich persönlich wollte mich am besten mit mehr Punkten als in der letzten Saison verabschieden. (aktuell: 43, vergangene Saison: 44) Mit einigen Siegen können wir uns noch eine geile Restzeit zusammen machen.«

Wie beurteilst du deine vier Jahre in Pfaffenhofen?

»Ich denke, der Verein FSV Pfaffenhofen hat deutlich an Anerkennung gewonnen auf der Landkarte im Amateurfußball. Mein Ziel war es, in die Landesliga aufzusteigen, das haben wir geschafft, und jetzt halten wir das zweite Jahr in Folge die Liga. Ich habe hier tolle Menschen kennengelernt, die aufopfernd sehr viel für den Verein machen. Ich durfte super Spieler trainieren, mit denen es Spaß gemacht hat, an unserer Spielidee zu arbeiten und es schön anzusehen ist, wie viele den Stil verinnerlicht und sich weiterentwickelt haben. Es war eine sehr schöne, erfolgreiche und lehrreiche Zeit, die ich nicht missen möchte.«

Wie schaut deine persönliche Zukunftsplanung aus?

»Ab Sommer bin ich bereit für eine neue Herausforderung, ich kann mir vieles vorstellen. Ich bin offen für alles. Wir werden sehen, wo es mich am Ende hin verschlägt. Sollte erstmal nichts Passendes dabei sein, werden sich meine zwei kleinen Mädels freuen, wenn wir mehr Zeit haben, die Eisdielen in Markt Schwaben unsicher zu machen.«

Zum Abschied von Lösch äußerte sich auch der stellvertretende FSV-Vorstand Michael Wolf. „Wir haben Gery sehr viel zu verdanken. Besonders für den langersehnten Landesliga-Aufstieg und sein unermüdliches Bestreben, alle Spieler in jedem Training etwas besser zu machen“, so Wolf, der besonders herausstellt, dass Trainerteam und Spieler trotz des bevorstehenden Abschieds weiter fest an einem Strang ziehen. „Wir wünschen Gery, dass er wieder einen tollen Verein findet, der sich aufgrund der überzeugenden Einstellung und Fähigkeiten von Gery glücklich schätzen wird, ihn als Trainer sowie als Mensch zu bekommen.“