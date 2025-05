Abschied im Sommer? FCM-Trainer Titz äußert Wechselwunsch!

Nun könnte sich Titz an diesem Höhepunkt verabschieden. Schon nach der Niederlage in Paderborn habe der 54-Jährige einen Wechselwunsch beim Verein hinterlegt. Derzeit seien beide Seiten allerdings noch in Gesprächen. Die finale Entscheidung sei noch ausstehend und solle in naher Zukunft fallen. Mit anderen Trainer sei der FCM noch nicht im Austausch, so Schork.