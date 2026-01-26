Abschied im Sommer: Bennet Thelen kehrt zur SG Freren zurück

Mit einer außergewöhnlichen Trefferquote machte Bennet Thelen in der Saison 2024/2025 weit über die Grenzen Frerens hinaus auf sich aufmerksam. Mit 41 Toren in 28 Spielen führte der Offensivspieler die SG Freren durch die Bezirksliga und entwickelte sich zu einem der auffälligsten Angreifer im Fußball-Emsland. Die starke Saison blieb nicht unbeobachtet und weckte das Interesse mehrerer Vereine.

Nächster Schritt beim SV Holthausen Biene

Zur Saison 2025/2026 schloss sich Thelen dem SV Holthausen Biene an und wagte damit den Schritt in die Oberliga Niedersachsen. In seiner ersten Spielzeit sammelte der Angreifer wichtige Erfahrungen auf höherem Niveau. In bislang 14 Oberligaeinsätzen erzielte er vier Treffer und bereitete ein weiteres Tor vor.

Nun steht fest, dass Bennet Thelen im Sommer 2026 zur SG Freren zurückkehren wird. Damit schließt sich für den Offensivspieler ein Kreis: Nach seiner Station beim SV Holthausen Biene kehrt er zu dem Verein zurück, bei dem ihm zuvor der sportliche Durchbruch gelungen war.