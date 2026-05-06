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Abschied im Eilenriedestadion: Letztes Heimspiel gegen Schweinfurt
TSV Havelse will sich trotz Abstieg würdig von den eigenen Fans verabschieden
Zum Abschluss der Heimspielsaison empfängt der TSV Havelse am Sonntag den 1. FC Schweinfurt 05 im Eilenriedestadion. Anstoß der Partie am 37. Spieltag ist um 13:30 Uhr. Für beide Mannschaften steht bereits fest: Der Gang in die Regionalliga ist besiegelt. Dennoch wollen sich die Havelser mit einer engagierten Leistung von ihren Anhängern verabschieden.
Beim 1. FC Schweinfurt 05 liegen ereignisreiche Wochen hinter dem Verein. Mit Jan Gernlein steht der neue Cheftrainer für die kommende Saison bereits fest, während es auch in der Führungsebene Veränderungen gab. Sportlich ist die Lage hingegen eindeutig: Gemeinsam mit dem TSV Havelse steht Schweinfurt als Absteiger fest. Auch Cheftrainer Jermaine Jones wird den Klub nach nur wenigen Monaten wieder verlassen.
Trotz der tabellarischen Situation präsentierten sich die „Schnüdel“ zuletzt stabil. Seit vier Spielen ist das Team ungeschlagen, allerdings endeten alle Partien remis – unter anderem gegen die TSG 1899 Hoffenheim II, den F.C. Hansa Rostock, den SV Waldhof Mannheim sowie den TSV 1860 München.
Mit 21 Punkten und lediglich 34 erzielten Treffern stellt Schweinfurt die schwächste Offensive der Liga. Auch auswärts konnten die Unterfranken kaum Akzente setzen: Fünf Punkte aus der Fremde bedeuten den letzten Platz der Auswärtstabelle. Der einzige Auswärtssieg gelang im September beim FC Ingolstadt 04.
Müller: „Wollen uns würdig verabschieden“
Für den TSV Havelse steht trotz des feststehenden Abstiegs noch ein klares Ziel im Fokus: ein versöhnlicher Heimabschluss. Stürmer Robin Müller betonte im Vorfeld die Bedeutung des Spiels. Man wolle sich vor den eigenen Fans noch einmal bestmöglich präsentieren und sich mit einer engagierten Leistung aus der Liga verabschieden. Der Ehrgeiz innerhalb der Mannschaft sei entsprechend hoch, das letzte Heimspiel erfolgreich zu gestalten.
Ein Blick auf die Historie macht Mut für den TSV. In bislang fünf Pflichtspielen gegen Schweinfurt ist Havelse ungeschlagen geblieben. Vier Siege und ein Unentschieden stehen zu Buche, auch das Torverhältnis von 10:4 unterstreicht die positive Bilanz.
Besonders in Erinnerung bleiben die Aufstiegsspiele zur 3. Liga im Sommer 2021, als sich Havelse in beiden Duellen jeweils mit 1:0 durchsetzte. Auch das Hinspiel der laufenden Saison ging an den TSV: Beim 3:2-Auswärtssieg kurz vor Weihnachten traf Robin Müller doppelt, ehe Semi Belkahia per Kopf den entscheidenden Treffer erzielte.
Nach dem Heimspiel gegen Schweinfurt steht nur noch eine Partie auf dem Programm. Am 16. Mai 2026 gastiert der TSV Havelse zum Saisonabschluss bei der TSV Alemannia Aachen im Tivoli.