Abschied eines Weltreisenden: Albæk beendet Karriere in Flensburg Der frühere dänische Nationalspieler bleibt dem SC Weiche Flensburg 08 nach seinem Karriereende wohl in neuer Rolle erhalten von red · Heute, 15:15 Uhr · 0 Leser

– Foto: Weiche Flensburg

Als Mads Albæk im Sommer 2024 an die Förde wechselte, wirkte der Transfer für viele Beobachter beinahe ungewöhnlich. Ein früherer Nationalspieler Dänemarks, der in Frankreich, Schweden und der 2. Bundesliga gespielt hatte, schloss sich ausgerechnet dem norddeutschen Regionalligisten SC Weiche Flensburg 08 an. Zwei Jahre später endet nun die Karriere eines Fußballers, dessen Weg ihn durch verschiedene europäische Ligen führte – und der seine letzten Schritte bewusst im hohen Norden gegangen ist.

Mit Ablauf seines Vertrages zum 30. Juni 2026 beendet der 36-Jährige seine aktive Laufbahn. Das bestätigte der Verein aus der Regionalliga Nord. Ganz verschwinden soll Albæk allerdings nicht: Nach Angaben von Geschäftsführer Harald Uhr ist vorgesehen, den Dänen künftig als Koordinator und Scout für den dänischen Markt einzubinden. Sport-Geschäftsführer Dominique Natusch würdigte den Mittelfeldspieler mit deutlichen Worten. „Mads ist ein feiner Sportsmann und menschlich ein super Typ“, sagte Natusch. Mit Blick auf Albæks Vita ergänzte er: „Wenn wir so die Reihe seiner Vereine in der erfolgreichen Fußballkarriere lesen, können wir stolz sein, dass da auch der Name des SC Weiche Flensburg 08 auftaucht.“

Tatsächlich liest sich die Laufbahn des defensiven Mittelfeldspielers wie die eines klassischen europäischen Wandervogels. Albæk spielte unter anderem für Stade Reims, IFK Göteborg, den 1. FC Kaiserslautern, den FC Midtjylland, SønderjyskE Fodbold und den Randers FC. Über Jahre galt er als technisch starker Strategieträger mit sauberem linken Fuß, Übersicht und Ruhe am Ball. In Flensburg kam Albæk trotz wiederkehrender kleinerer Verletzungen auf insgesamt 38 Pflichtspiele. In seiner ersten Saison absolvierte er 21 Einsätze in der Regionalliga sowie zwei Partien im Landespokal, in der gerade abgeschlossenen Spielzeit folgten 14 Ligaeinsätze und ein weiterer Pokalauftritt. Häufig führte er die Mannschaft dabei als Kapitän aufs Feld – auffällig auch wegen seiner Trikotnummer 90, der höchsten Nummer im Kader der Flensburger.