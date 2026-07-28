Abschied eines Aufstiegshelden: Jonsson kehrt nach Schweden zurück

Der VfL Osnabrück muss sich von einem prägenden Leistungsträger der vergangenen beiden Spielzeiten verabschieden. Torhüter Lukas Jonsson verlässt die Lila-Weißen und wechselt in seine schwedische Heimat, wo er künftig für Erstligist Djurgårdens IF zwischen den Pfosten stehen wird.

Als Jonsson im Sommer 2024 an die Bremer Brücke wechselte, war zunächst eine Rolle als Nummer zwei vorgesehen. Doch der Schwede erarbeitete sich schnell einen Stammplatz und überzeugte mit konstant starken Leistungen.

Mit dem Wechsel endet eine zweijährige Zusammenarbeit, in der sich der 33-Jährige vom ursprünglich eingeplanten Ersatzkeeper zu einer der wichtigsten Säulen der Mannschaft entwickelte. Insgesamt absolvierte Jonsson 67 Pflichtspiele für den VfL und hatte entscheidenden Anteil an zwei erfolgreichen Spielzeiten.

In der darauffolgenden Aufstiegssaison war der Torhüter endgültig gesetzt. Bis auf das letzte Ligaspiel stand Jonsson in jeder Partie zwischen den Pfosten und gehörte zu den Schlüsselspielern auf dem Weg zur Meisterschaft der 3. Liga und dem direkten Wiederaufstieg in die 2. Bundesliga.

Bereits in seiner ersten Saison avancierte er zu einem wichtigen Stabilitätsfaktor. Nachdem der VfL nach der schwächsten Hinrunde seiner Drittliga-Geschichte auf dem letzten Tabellenplatz überwintert hatte, gelang mit Jonsson als sicherem Rückhalt noch der souveräne Klassenerhalt.

Wechselwunsch gemeinsam umgesetzt

Trotz des sportlichen Erfolgs trennen sich die Wege nun im gegenseitigen Einvernehmen. Der VfL hatte den Konkurrenzkampf auf der Torhüterposition nach dem Aufstieg bewusst verschärft und diesen Kurs frühzeitig kommuniziert. Als Jonsson anschließend den Wunsch äußerte, in seine Heimat zu einem Spitzenverein zurückzukehren, stellten sich die Verantwortlichen dem Wechsel nicht entgegen.

„Lukas hat sich vom ersten Tag an voll mit dem VfL identifiziert und unserer Mannschaft viel Stabilität gegeben. Er war auf und neben dem Platz geschätzt und ein wichtiger Faktor unserer erfolgreichen Entwicklung“, erklärt Daniel Latkowski, Technischer Direktor des VfL, auf der Homepage des VfL Osnabrück. „Für uns war klar, dass wir den Wechselwunsch zu einem Top-Klub in seinem Heimatland ermöglichen, nachdem Lukas damit auf uns zugekommen ist.“

Dankbarkeit auf beiden Seiten

Auch Jonsson blickt mit großer Wertschätzung auf seine Zeit in Osnabrück zurück.

„Ich bin sehr dankbar für die Zeit beim VfL. Die Unterstützung der Fans, die Mannschaft und alle Mitarbeiter im Verein haben dafür gesorgt, dass ich mich vom ersten Tag an wohlgefühlt habe. Wir haben gemeinsam viele besondere Momente erlebt, die Meisterschaft und den Aufstieg gefeiert – das werde ich nie vergessen. Die Bremer Brücke wird immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben. Jetzt freue ich mich auf die neue Herausforderung in meiner Heimat.“

Mit dem Wechsel verliert der VfL nicht nur einen erfahrenen Torhüter, sondern auch einen Führungsspieler, der maßgeblich zum sportlichen Wiederaufstieg des Vereins beigetragen hat. Jonsson kehrt als Meister, Aufsteiger und Publikumsliebling nach Schweden zurück.