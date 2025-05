Abschied einer Spielertrainer-Ikone: Michael Stiller hängt mit 51 Jahren seine Stiefel an den Nagel

In der Kreisliga geht eine Ära zu Ende: Michael Stiller beendet mit 51 Jahren seine lange Spielertrainer-Karriere. Zum Abschied gibt‘s die perfekte Partie.

Die Gründe beschreibt Stiller in seiner ganz eigenen Art: „Ich brauche das für mich, aber auch für meine Spieler selbst.“ Urlaub während der wichtigen Saisonphase? Kein Problem – der Trainer springt schon ein. Doch genau das will der 51-Jährige in Zukunft verhindern. Da stehe jetzt auch der Verein in der Pflicht, meint der Coach und schmunzelt. „Die müssen schon schauen, dass die Spieler dann da sind.“

Stiller ist einer, den man im positiven Sinne als einen Fußballverrückten bezeichnet. Einer, den die Fans des Amateurfußballs kennen – und das weit über den Kreis Freising hinaus, wo der 51-Jährige seit 2018 den Kreisligisten TSV Allershausen coacht. Doch jetzt hat er beschlossen, dass es genug sein soll. Nicht mit dem Fußball generell, dem und seinem TSV Allershausen bleibt Stiller als Trainer erhalten. Aber selbst aktiv kicken? Das will er nicht mehr. Seinen Spielerpass wird er am Samstagabend abgeben, die Stiefel kommen an den Nagel, das Trikot in den Schrank der Erinnerungen.

Allershausen – Man muss sich das erst mal auf der Zunge zergehen lassen. Fast 25 Jahre lang war dieser Mann nicht einfach nur Fußballspieler, sondern sogar der Inbegriff des Spielertrainers. Und ausgerechnet diese Karriere soll nun am Samstag zu Ende gehen: Michael Stiller, mittlerweile 51 Jahre jung, hängt seine Fußballschuhe an den Nagel.

Stiller hat den Fußball in den vergangenen Jahrzehnten gelebt wie kein Zweiter. Erst als Spieler, unter anderem beim FC Augsburg, TSV Eching und FC Pipinsried in der Bayernliga und Landesliga. Und dann als Spielertrainer in Pipinsried, beim FC Eitting, beim SV Sulzemoos sowie in Allershausen. Doch: Auch der Körper will mit bald 52 Lenzen nicht mehr so ganz, jedes Training schmerzt. Daher sollen jetzt die Jungen ran, endgültig. „Ich freue mich richtig darauf“, so Stiller über seine nahende Pension als Spieler. „Und mein Körper auch.“

Zum Posten des Spielertrainers kam Stiller übrigens fast wie die Jungfrau zum Kind. Es war 2001, er kickte gerade beim FC Pipinsried in der Landesliga, als der Verein auf der Suche nach einem neuen Trainer war – und Club-Mäzen Konny Höß den damals 27-Jährigen dazu auserkoren hatte. Stiller sagte kurzerhand zu. Es sollte der Beginn einer langen Spielertrainer-Karriere werden. Es folgten sechs erfolgreiche Jahre in Pipinsried und weitere Stationen in der Region. Und überall blieb der heute 51-Jährige für mehrere Jahre. Alle Clubs hätten eines gemeinsam gehabt, blickt Stiller zurück, „und zwar, dass es ein extremes Vereinsleben und tollen Zusammenhalt gab“.

Das ist das Schönste, das überhaupt passieren kann.

Michael Stiller vom TSV Allershausen über sein Abschiedsspiel. Das findet ausgerechnet bei seinem Ex-Club FC Eitting statt.

Doch jetzt ist zumindest als Spielertrainer Schluss. Und der Spielplan will es so, dass Stiller ein perfektes Abschiedsspiel bekommt. Denn ausgerechnet am letzten Kreisliga-Spieltag treffen am Samstag um 15 Uhr sein Ex-Verein FC Eitting und sein aktueller Club, der TSV Allershausen, aufeinander. „Das ist das Schönste, das überhaupt passieren kann“, freut sich der 51-Jährige. „In Eitting hatte ich meine erfolgreichste Zeit.“ Stiller stieg mit dem FCE in die Bezirksliga auf, er ist dort Clublegende und immer noch zahlendes Mitglied. Klarer Fall: „Das hätte ich mir nicht besser wünschen können.“

Sein großer Wunsch: Noch einmal ein Tor schießen

Natürlich wird Stiller am Samstag selbst auf dem Platz stehen. Wie lange, will er situativ entscheiden. „Mal schauen, was die Luft sagt“, meint Stiller lachend. Ehrgeizig ist er weiterhin. In der vergangenen Saison erzielte er noch wichtige Tore für Allershausen – und sogar einen Doppelpack beim 4:2-Derbysieg in Palzing. Und daher hat Stiller natürlich einen letzten Wunsch für das Ende seiner Spielerlaufbahn: „Die Krönung wäre, wenn ich auch ein Tor schießen würde.“ Denn: In bisher jedem Jahr als Spielertrainer hat Stiller mindestens einen Treffer erzielt. In der Saison 2024/25 steht in dieser Statistik aber noch die Null.

Mal schauen, ob ihm seine „Fußballfreunde Stiller“ bei seinem letzten Auftritt noch einen Treffer auflegen können. Dann kann getrost Schluss sein nach fast 25 Jahren als Spielertrainer. Matthias Spanrad