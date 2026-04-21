Abschied einer Legende: Philipp Zeiger beendet seine Karriere

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In der Welt des Fußballs gibt es Momente, in denen die Zahlen einer Karriere hinter der emotionalen Bedeutung eines Abschieds zurücktreten. Wenn ein Spieler nach einer derart langen und intensiven Laufbahn seine Schuhe an den Nagel hängt, ist das mehr als nur eine Personalie. Es ist das Ende einer Ära für einen Sportler, der die Strafräume der Republik geprägt hat. Der Innenverteidiger wird zum Ende der laufenden Spielzeit Abschied vom aktiven Geschehen nehmen und hinterlässt eine Lücke, die nicht nur sportlich, sondern auch menschlich schwer zu füllen sein wird.

Die Entscheidung ist gefallen und sie wurde mit der notwendigen Tiefe und dem gegenseitigen Respekt getroffen, die einer solchen Karriere angemessen sind. Der SV Babelsberg 03 gibt in einer offiziellen Pressemitteilung bekannt, dass der Verein und sein Abwehrstratege Philipp Zeiger getrennte Wege gehen werden. In der Mitteilung heißt es: "Der SV Babelsberg 03 und Philipp Zeiger haben sich nach intensiven Gesprächen darauf verständigt, den auslaufenden Vertrag des Innenverteidigers nicht zu verlängern." Damit steht fest, dass die Zeit des 35-jährigen Abwehrspielers in der Regionalliga Nordost ihrem Ende entgegengeht. Es ist ein Abschied, der im Sommer vollzogen wird und den Fokus auf eine beeindruckende Vita lenkt.

Dass dieser Abschied nun erfolgt, fällt in eine Zeit, in der Philipp Zeiger einen Meilenstein erreicht hat, der nur wenigen Fußballern in ihrer Laufbahn vergönnt ist. Erst vor kurzem konnte er ein ganz besonderes Jubiläum feiern, das seine Beständigkeit und Professionalität unterstreicht. In der Pressemitteilung des Vereins wird dieser Moment gewürdigt: "Jüngst hatte Philipp Zeiger sein 500. Pflichtspiel bestritten, unter denen er 89 Mal das Trikot unseres Vereins trug." Von diesen 89 Einsätzen entfallen viele auf die vergangenen drei Jahre, in denen er als verlässliche Größe in der Potsdamer Hintermannschaft agierte. Es ist die Geschichte eines Mannes, der für den Fußball gelebt hat und nun mit Stolz auf das Erreichte blicken kann.

Die aktuelle Spielzeit und die Jahre in Babelsberg

In der laufenden Saison 2025/26 zeigt der Routinier weiterhin, warum er für die Nulldreier so wichtig war. Bisher kam er in 19 Spielen zum Einsatz, erzielte dabei ein Tor und steuerte eine Torvorlage bei. Es ist die Fortsetzung einer verlässlichen Bilanz in Babelsberg. In der vorherigen Spielzeit 2024/25 stand er in 31 Partien auf dem Feld und lieferte drei Assists. In seinem ersten vollständigen Jahr für den Verein, der Saison 2023/24, absolvierte er 30 Spiele, in denen er zwei Tore selbst erzielte und zwei weitere Treffer vorbereitete. Diese Daten belegen, dass er bis zum Schluss ein integraler Bestandteil der Mannschaft blieb, der voranging und Verantwortung übernahm.

Ein prägendes Kapitel bei der VSG Altglienicke

Bevor es ihn nach Babelsberg zog, war Zeiger eine tragende Säule bei der VSG Altglienicke. In der Hauptstadt verbrachte er vier Jahre, die von hoher Konstanz geprägt waren. Besonders die Saison 2021/22 sticht heraus, in der er 35 Spiele absolvierte, ein Tor erzielte und eine Vorlage gab. Auch in der Spielzeit 2022/23 war er mit 31 Einsätzen und drei erzielten Treffern ein Garant für Stabilität. In der durch die Pandemie beeinflussten Saison 2020/21 kam er auf acht Einsätze, während er im ersten Jahr 2019/20 in der Regionalliga Nordost noch ohne Einsatz geblieben war. Es war eine Zeit, die ihn endgültig als einen der profiliertesten Verteidiger im Nordosten etablierte.

Die erfolgreiche Zeit im Westen bei Rot-Weiss Essen

Einen erheblichen Teil seiner beeindruckenden Karriere verbrachte Philipp Zeiger im Westen der Republik. Beim Traditionsverein Rot-Weiss Essen wurde er in der Regionalliga West zu einer Identifikationsfigur. Über sechs Spielzeiten hinweg verteidigte er an der Hafenstraße. Seine statistischen Werte dort sind beeindruckend: In der Saison 2016/17 kam er auf 33 Spiele und drei Tore, gefolgt von 32 Partien und einem Tor im Jahr 2017/18. Auch in den Spielzeiten 2015/16 mit 29 Einsätzen (zwei Tore) und 2014/15 mit 26 Einsätzen (drei Tore) war er aus der Startformation kaum wegzudenken. In seiner vorletzten Saison in Essen, 2018/19, gelangen ihm in 27 Spielen nochmals drei Tore und zwei Vorlagen, bevor er in der Hinrunde 2019/20 nach drei weiteren Einsätzen den Verein verließ.

Profifußball in Halle und die Anfänge im Norden

Der Weg führte Zeiger auch durch die 3. Liga. Beim Hallescher FC sammelte er wichtige Erfahrungen im Profibereich. In der Saison 2012/13 bestritt er 21 Spiele für den HFC, gefolgt von 16 weiteren Einsätzen in der Spielzeit 2013/14. Zuvor hatte er sich beim VFC Plauen in der Regionalliga einen Namen gemacht. Dort absolvierte er zwischen 2010 und 2012 insgesamt 56 Partien und erzielte drei Tore. Es waren die Jahre, in denen aus dem Talent ein verlässlicher Abwehrspieler reifte, der bereits damals durch seine körperliche Präsenz und sein Kopfballspiel zu überzeugen wusste.

Die Wurzeln bei Dynamo Dresden

Die Ursprünge dieser langen Reise liegen in Sachsen. Seine Ausbildung und die ersten Schritte im Männerbereich absolvierte Philipp Zeiger bei der SG Dynamo Dresden. In der Saison 2009/10 gehörte er zum Kader der Drittliga-Mannschaft und kam auf 16 Einsätze in der 3. Liga. Seine Anfänge im Aktivenbereich gehen zurück auf die Saison 2008/09 in der Sachsenliga bei der zweiten Vertretung der Dresdner, für die er in 12 Spielen ein Tor erzielte. Auch in der U19-Regionalliga war er für die SG Dynamo aktiv, was den Grundstein für seine spätere Laufbahn legte.

Dankbarkeit und ein letzter Gruß des Vereins

Mit dem Ende dieser Saison schließt sich der Kreis. Der Verein findet zum Abschied warme Worte für einen Spieler, der den SVB mit Leidenschaft vertreten hat. In der offiziellen Stellungnahme des SV Babelsberg 03 heißt es: "Zum Ende dieser Saison wird er seine beeindruckende aktive Karriere beenden. Wir wünschen Dir, lieber Zeigi, alles erdenklich Gute für deine Zukunft! Danke für deinen besonderen Einsatz für unseren SVB!" Wenn Philipp Zeiger im Mai das letzte Mal vom Platz geht, wird er dies mit der Gewissheit tun, 500 Mal alles für seine Farben gegeben zu haben. Ein würdiger Abschluss für einen großen Sportsmann.