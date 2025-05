Abschied einer Ikone und ein hochkarätiger Zugang

Bei Vereinen aus Brandenburg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Am vergangenen Samstag hieß es in unserer Gefinex-Arena, Abschied zu nehmen. Marcus Niemann, die meisten kennen ihn als „Maos“ oder „Bodo“, beendete seine Karriere in unserer 1. Männermannschaft verletzungsbedingt schon vorzeitig vor Saisonende.

Maos war insgesamt über 15 Spielzeiten ein fester Bestandteil unserer Männer und ist damit zweifelsfrei zu einer Vereinslegende geworden. Selbst in den letzten Jahren mit familiären, beruflichen sowie selbstständigkeitsbedingten Verpflichtungen gab Maos stets 103 % für unseren FHV. Egal ob zwei Stunden Schlaf, weil die Sohnemänner in den frühen Morgenstunden vom Papa schon mal das Kopfballspiel erlernen wollten, oder gar direkt von der Nachtschicht - vor dem Aufwand, den er stets auf sich genommen hat, um immer bei der Mannschaft zu sein, kann man nur den Hut ziehen.

Wir bedanken uns daher für die vielen Jahre voller Hingabe, Leidenschaft, Führungsstärke, temperamentvollen Ansprachen, vielen Schlachten, geilen Taklings, vertretbaren farbenfrohen Karten und auch für die eine oder andere Bude.

Ein Abschied auf ewig bedeutet dies jedoch keineswegs. Wie man munkelt, will Maos nach einer gewissen Pause vom Fußball in Zukunft ab und zu mal den Luftraum bei unserer Ü35 kontrollieren.

Bis dahin aber erstmal, DANKE und alles Gute, Maos! Wir sehen uns!

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an brandenburg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_brandenburg

+++

BSV Rot-Weiß Schönow (Landesklasse Nord)

Das teilt der Verein auf Instagram mit: Der BSV Rot-Weiß Schönow freut sich, den ersten Neuzugang für die kommende Saison vorzustellen: Tom Schneider wechselt vom Brandenburgligisten TSG Einheit Bernau in unser Wohnzimmer! Mit über 10 Jahren Erfahrung bei Einheit Bernau – viele davon als Kapitän – bringt Tom nicht nur fußballerische Qualität, sondern auch Führungskraft und Mentalität mit nach Schönow. In der Brandenburgliga war er über Jahre ein konstanter Fixpunkt im zentralen Mittelfeld, bekannt für seine Übersicht, Präsenz und Zweikampfstärke. Beim BSV ist Tom als Stabilisator im Zentrum eingeplant – als klarer Führungsspieler in einem im Durchschnitt sehr jungen Kader. Er soll nicht nur das Spiel lenken, sondern auch auf und neben dem Platz Verantwortung übernehmen. Tobias Robel, sportliche Leitung: „Tom bringt genau das mit, was wir gesucht haben – Erfahrung, Ruhe, aber auch den Ehrgeiz, mit uns etwas zu bewegen. Für unsere jungen Spieler ist er eine echte Orientierung, sportlich wie menschlich.“ Tom Schneider: „Nach hoffentlich 250 Spielen für Einheit Bernau ist für mich im Sommer der richtige Zeitpunkt gekommen, eine neue Herausforderung anzunehmen. Ich wollte unbedingt in der Region bleiben – meine Familie und mein Umfeld sind hier, das war mir wichtig. Der Kontakt zu Florian Gerber und Tobi Michelson war nie abgerissen. Wir haben früher selbst zusammen bei Einheit gespielt, das verbindet. Ich freue mich auf die neue Aufgabe beim BSV Rot-Weiß Schönow. Es reizt mich, Teil eines jungen, hungrigen Teams zu sein und dort meine Erfahrung auf und neben dem Platz einzubringen. Ich will helfen, das Spiel zu stabilisieren, Verantwortung zu übernehmen – und vor allem gemeinsam mit dem Team Spaß und Erfolg zu haben.“

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an brandenburg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_brandenburg

+++