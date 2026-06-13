Abschied des Landesklasse-Topscorers - Rückkehr in die Oberliga?

– Foto: Lara S.

Kevin Hildach ist in dieser Saison der herausragende Mann - nicht nur beim SV Eintracht Osterwieck oder in der Landesklasse 3, sondern womöglich auf der gesamten Ligastufe. Mit insgesamt 52 Scorern - 33 Treffern und 19 Vorlagen - war der 29-Jährige an mehr Toren beteiligt als jeder anderen Landesklasse-Spieler und hatte einen immensen Anteil an der Meisterschaft der Eintracht. In der Landesliga müssen die Osterwiecker allerdings ohne Hildach auskommen.

Wie der Verein vor dem letzten Saisonspiel am Sonnabend bei Germania Wernigerode bekanntgab, wird der Linksfuß den Landesliga-Aufsteiger nach nur einer Saison wieder verlassen und "eine neue Herausforderung annehmen". Zum Spielerprofil:

Alles deutet darauf hin, dass es Hildach zurück zum FC Einheit Wernigerode in die Oberliga zieht. Für die Hasseröder war der Offensivspieler schon vor seiner Osterwieck-Rückkehr im vergangenen Sommer aufgelaufen. "Wir bedanken uns bei Kevin für seinen Einsatz im Eintracht-Trikot und wünschen ihm für seinen weiteren sportlichen und privaten Weg alles Gute", schrieb der Landesklasse-Meister zum Abschied des Topscorers.

Zwei andere Leistungsträger bleiben in Osterwieck an Bord

Im gleichen Zug aber konnte der Landesliga-Aufsteiger auch vermelden, dass zwei andere wichtige Spieler in der neuen Saison an Bord bleiben. Tim Stingl, der bei einer ebenfalls beeindruckenden Bilanz von 21 Treffern und 22 Vorlagen steht, wird auch eine Klasse höher für die Osterwiecker auflaufen. Der 24-Jährige habe "einen enormen Anteil an der Meisterschaft" gehabt und sei über die gesamte Saison "einer der absoluten Leistungsträger" gewesen, unterstreicht der Club die Bedeutung Stingls. Zum Spielerprofil:

>> Tim Stingl

Auch Nick Schmidt hat der Eintracht für die neue Saison zugesagt. Der 34-Jährige lief wie Hildach zuvor für den FC Einheit Wernigerode in der Oberliga auf und wurde nach seiner Ankunft im vergangenen Sommer "ein echter Führungsspieler". Dabei zeichne sich der Angreifer durch mehr aus als durch seine acht Saisontore. "Sein Wert für die Mannschaft wird auch in der neuen Saison in der neuen Liga gebraucht. Mit seiner Erfahrung, seiner Ruhe und seiner Präsenz auf und neben dem Platz ist er ein wichtiger Baustein für unser junges Team – und wird diese Rolle auch künftig ausfüllen", schreibt die Eintracht zum Verbleib des Routiniers. Zum Spielerprofil:

>> Nick Schmidt