Abschied der Vorsitzenden liegt wie grauer Schleier über Bezirkstag

Es war eine seltsame, fast gedrückte Stimmung in der Gurtweiler Gemeindehalle, wo am Samstagvormittag die Vereinsvertreter der Fußballclubs aus dem Bezirk Hochrhein zusammengekommen waren, um die Hand zur Wahl zu erheben und die Eckpunkte für die neue Saison abzusegnen. Wie ein grauer Schleier lag die Verabschiedung der bisherigen Vorsitzenden Katharina Keßler (37, Kleinkems) über dem Bezirkstag, die drei Vertreter des Bezirksfußballausschusses (BFA) initiiert hatten, indem sie Keßler vor die Wahl gestellt hatten: Entweder Du oder wir. Der dünne Hauptvorwurf: Sie sei nicht präsent genug gewesen bei den Clubs. Und das zu einem Zeitpunkt, als kaum noch Zeit geblieben war, für Alternativen im wichtigsten Funktionärs-Gremiums im Hochrhein-Fußball zu werben. So trat Keßler wohl oder übel nicht mehr an, und vielleicht war man auch deshalb bemüht, den Bezirkstag im Rekordtempo durchzuboxen. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.