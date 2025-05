Abschied der internationalen Spieler: Wenn ein Projekt zu Ende geht

Doch so schnell das Projekt für Aufsehen gesorgt hatte, so schnell ist es offenbar auch gescheitert - nicht zuletzt nach dem schallenden 0:9 im vermeintlichen Gipfeltreffen gegen den SV Blau-Weiß Farnstädt. Schon zuvor hatten gleich neun Spieler, darunter Leistungsträger wie Torjäger Sambu, Camara und Kpohomouh ihren Abschied verkündet. Wohl aufgrund von Differenzen zwischen Hauptsponsor und Verein.

"Unsere Portugiesen sind beispielsweise weg", hatte Trainer Mario Rützel kürzlich in der "Mitteldeutschen Zeitung" erklärt. Auf die Hintergründe ging der 48-Jährige dabei nicht näher ein. Seit dem vergangenen Sommer ist Rützel wieder bei seinem Heimatverein in Braunsbedra. Mit internationalen Verstärkungen war die Landesliga das klare Ziel. "Ich war von Anfang an von dem Projekt überzeugt", so Rützel und weiter: "Wir hätten manche Probleme vielleicht mit etwas mehr Ruhe angehen sollen."