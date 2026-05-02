Abschied beim SSV: LaBima beendet sein Engagement in Bornheim

Nicht nur auf dem Rasen, sondern auch hinter den Kulissen verabschiedet sich ein Protagonist beim SSV Bornheim. Leonardo Fuß, in der Szene besser bekannt als „LaBima“, wird seine Zelte beim SSV abbrechen. Der 31-jährige Content Creator, der den rasanten Aufstieg des Vereins digital begleitete, verlässt den Mittelrheinligisten im Sommer, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu widmen.

Seit drei Jahren zeichnet Leonardo Fuß für die Außendarstellung und den Social-Media-Auftritt des SSV Bornheim verantwortlich. In dieser Zeit kletterte der Verein von der Bezirksliga bis in die Mittelrheinliga, eine Entwicklung, die LaBima mit einer ganz eigenen Handschrift dokumentierte. Dabei ging sein Engagement über das bloße Produzieren von Inhalten hinaus: Er fungierte zudem als Organisator für die dritte Mannschaft des Vereins.

Sportdirektor André Bagala findet zum Abschied anerkennende Worte für die geleistete Arbeit: „In den vergangenen drei Jahren begleitete LaBima die sportliche Entwicklung des Vereins von der Bezirksliga bis in die Mittelrheinliga – und prägte dabei maßgeblich den digitalen Auftritt des SSV Bornheim.“ Moderne Vereinsarbeit, so der Tenor beim SSV, finde längst nicht mehr nur auf dem Spielfeld statt. Kommunikation und Außenwirkung seien mittlerweile entscheidende Faktoren.