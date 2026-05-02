Abschied beim SSV: LaBima beendet sein Engagement in Bornheim

Nicht nur auf dem Rasen, sondern auch hinter den Kulissen verabschiedet sich ein Protagonist beim SSV Bornheim. Leonardo Fuß, in der Szene besser bekannt als „LaBima“, wird seine Zelte beim SSV abbrechen. Der 31-jährige Content Creator, der den rasanten Aufstieg des Vereins digital begleitete, verlässt den Mittelrheinligisten im Sommer, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu widmen.
Seit drei Jahren zeichnet Leonardo Fuß für die Außendarstellung und den Social-Media-Auftritt des SSV Bornheim verantwortlich. In dieser Zeit kletterte der Verein von der Bezirksliga bis in die Mittelrheinliga, eine Entwicklung, die LaBima mit einer ganz eigenen Handschrift dokumentierte. Dabei ging sein Engagement über das bloße Produzieren von Inhalten hinaus: Er fungierte zudem als Organisator für die dritte Mannschaft des Vereins.
Sportdirektor André Bagala findet zum Abschied anerkennende Worte für die geleistete Arbeit: „In den vergangenen drei Jahren begleitete LaBima die sportliche Entwicklung des Vereins von der Bezirksliga bis in die Mittelrheinliga – und prägte dabei maßgeblich den digitalen Auftritt des SSV Bornheim.“ Moderne Vereinsarbeit, so der Tenor beim SSV, finde längst nicht mehr nur auf dem Spielfeld statt. Kommunikation und Außenwirkung seien mittlerweile entscheidende Faktoren.
Für Fuß selbst war die Zeit in Bornheim eine Herzensangelegenheit. Er betont die Relevanz einer professionellen Kommunikation im modernen Amateurfußball: „Ich bin dankbar für das Vertrauen und die Möglichkeit, meine Ideen im Verein umsetzen zu dürfen. Bornheim war für mich mehr als nur Social Media – es war ein echtes Projekt mit Herz.“ Für ihn sei klar, dass ein Klub, der wachsen möchte, sich zwingend auch nach außen entwickeln müsse: „Kommunikation ist dabei kein Nebenprodukt mehr, sondern ein fester Bestandteil der Vereinsarbeit.“
Bis zum Ende der laufenden Spielzeit 2025/2026 wird „LaBima“ seine Aufgaben noch begleiten. Danach endet ein Kapitel, das gezeigt hat, wie viel Potenzial in der digitalen Aufarbeitung des lokalen Fußballs steckt. Der Verein bedankte sich bereits jetzt ausdrücklich für das Engagement und wünschte dem 31-Jährigen für seinen weiteren Weg alles Gute.