Abschied beim Oberligisten VfB Krieschow: Jannis Fuchs geht

Nach einer intensiven Zeit wird Jannis Fuchs den VfB Krieschow verlassen. Für den 23-Jährigen rückt der Fußball fortan vorerst in den Hintergrund, da er sich ganz auf seine berufliche Zukunft konzentrieren möchte. Der Abschied bedeutet den Verlust eines Spielers, der sich voll in den Dienst der Mannschaft gestellt hat.

Fuchs kam im Winter 2022/23 vom SV Babelsberg 03 zum VfB. In den vergangenen dreieinhalb Jahren absolvierte er 72 Oberligaspiele für den Verein. Durch seine Verlässlichkeit und seinen Einsatz war er ein wichtiger Bestandteil der Defensive. In der vergangenen Saison 2025/26 bestritt er 17 Spiele, erzielte zwei Tore und gab zwei Assists. In den Spielzeiten 2024/25 sowie 2023/24 stand er jeweils 28-mal auf dem Platz, wobei er drei beziehungsweise zwei Tore erzielte und jeweils zwei beziehungsweise drei Vorlagen beisteuerte. In seiner ersten Halbsaison 2022/23 kam er auf 16 Spiele und zwei Assists.

Die bisherigen Stationen des Defensivspielers

Vor seiner Zeit in Krieschow sammelte Jannis Fuchs bereits Erfahrungen in höheren Ligen. In der Saison 2022/23 absolvierte er sechs Spiele in der Regionalliga Nordost für den SV Babelsberg 03. Zuvor war er in der Saison 2021/22 für die U19 des FC Energie Cottbus in der U19-Bundesliga Nord/Nordost aktiv, wo er in 13 Spielen ein Tor erzielte. Nun folgt der Schritt in einen neuen Lebensabschnitt.